Ciclismo – Samuele Leone del Team Cicli Manini in gara al Giro del Friuli-Venezia-Giulia

La splendida cornice del Castello di Colloredo di Monte Albano (UD), sede della Comunità Collinare del Friuli, ha ospitato lo scorso fine settimana la presentazione ufficiale del 58° Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

L’importante appuntamento ciclistico internazionale per la categoria Elite e Under 23 è in programma da giovedì 1 a domenica 4 settembre 2022 sulle strade del Friuli-Venezia Giulia. Alla partenza schiereranno alcuni dei migliori talenti del ciclismo mondiale della categoria Elite e Under 23 in rappresentanza di 30 squadre. In rappresentanza del Team Cicli Manini di Castell’Arquato ci sarà Samuele Leone: il classe 2001 gareggerà con Federico Ceolin, Davide Toneatti, Lorenzo Masciarelli e Tommaso Bergagna.

Quattro le tappe in programma con la regia organizzativa dell’Asd Libertas Ceresetto del presidente Andrea Cecchini.

I percorsi erano già stati resi noti nelle scorse settimane: quattro le tappe disegnate da Danilo Moretuzzo, a comprendere tutte le quattro province del Fvg. La prima tappa proporrà la cronosquadre di 20 chilometri con partenza ed arrivo a Lavariano di Mortegliano. La seconda tappa partirà venerdì 2 settembre da Fagagna e arriverà a Colloredo di Monte Albano, con 157 chilometri di impegnativi saliscendi nel territorio collinare. Da Pavia di Udine, nel comprensorio del Cosef, scatterà sabato 3 settembre la tappa regina, con arrivo al rifugio Moro, sul Monte Zoncolan, salendo dal versante di Sutrio, dopo aver affrontato anche la Sella Valcalda. Domenica, tappa finale, con la classica Trieste – Udine, di 152 chilometri, anticipata la mattina da una corsa riservata agli allievi regionali, organizzata dall’Assi Friuli.

Le 4 tappe

1/a tappa | 01/09/2022 | Lavariano (UD) – Lavariano (UD) | km 20,1 – TTT

2/a tappa | 02/09/2022 | Fagagna (UD) – Colloredo di M.te Albano (UD) | km 157

3/a tappa | 03/09/2022 | Pavia di Udine – Cosef (UD) – Sutrio loc. Zoncolan (UD) | km 160

4/a tappa | 04/09/2022 | Trieste (TS) – Udine (UD) | km 152

I risultati del campionato italiano XCO e E-Bike

Nel weekend del 22-23 luglio, in quel della Val Casies (BZ), il Team Cicli Manini ha partecipato al campionato italiano XCO e E-Bike. Venerdì pomeriggio hanno gareggiato gli amatori con E-Bike: Marco Manini ha chiuso all’ottavo posto nella categoria “master fascia 1+2”, mentre Gilberto Tacconi terzo nella categoria “master fascia 4”. Il sabato, invece, è stata l’ora delle categorie junior e U23. Gabriele Leonardi, il giovane preso in prestito dal Cadeo Carpaneto, si è reso protagonista di una bella rimonta e ha chiuso al 41° posto. Marco Marzani si è dovuto accontentare del 26°, mentre Samuele Leone, anche a causa di una condizione fisica non perfetta, è arrivato 7°.