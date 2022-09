Domenica 4 settembre torna l’appuntamento con lo Sbaracco in centro storico

Domenica 4 settembre “Piacenza svuota tutto”: torna l’appuntamento con lo Sbaracco.

Sbaracco estivo, le limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dello “Sbaracco” estivo, dalle 6.30 del mattino alle 24 di domenica 4 settembre sarà vietata la circolazione nel duplice tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e via Romagnosi, nonché tra via Romagnosi e via Roma, così come in via Daveri, via Legnano, via Romagnosi (da via San Giuliano a via Daveri), via XX Settembre, via Pace, via Chiapponi, nei tratti di via Calzolai tra via Mentana e via Illica, vicolo Mazzini e vicolo Sant’Ulderico, in via Sopramuro, via San Donnino, via S. Antonino, nel tratto di corso Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in via Illica e nel tratto di via San Giovanni da corso Vittorio Emanuele al civico 3. Divieto di transito anche in corso Vittorio Emanuele (tra il Pubblico Passeggio e Stradone Farnese, nonché tra via Venturini e piazza Cavalli), nel tratto di via San Siro tra corso Vittorio Emanuele e l’accesso al parcheggio Politeama, via Felice Frasi, via Medoro Savini, piazza Duomo, via Carducci (tra via XX Settembre e via Romagnosi), piazza Cavalli e piazzetta Grida.

Nei tratti stradali sopraccitati potranno circolare unicamente i mezzi di soccorso e i residenti, dimoranti, proprietari e fruitori di posti auto che debbano accedere a proprietà private, percorrendo con estrema cautela le vie in questione. Le linee del trasporto pubblico locale potranno procedere lungo le direttrici Stradone Farnese – via Venturini (attraversando corso Vittorio Emanuele) e via Taverna – piazza Borgo, in direzione di via Castello.

Varrà senza eccezioni, invece, dalle 6 alle 24 di domenica 4 settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nei tratti già segnalati di corso Vittorio Emanuele, in Stradone Farnese (dal civico 5 all’intersezione con il Corso), in piazzetta Grida, piazza Duomo, nei tratti di via Cavour in cui è inibita anche la circolazione, in via Chiapponi, via Frasi, via Legnano, via San Donnino e via Savini, nonché di fronte al civico 8 di via Pace.

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà vietata la circolazione, dalle 6 alle 24, all’interno della Zona di particolare rilevanza urbanistica, ai veicoli con massa complessiva superiore ai 35 quintali.