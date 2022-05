Ciclismo – Serena Zannoni (VO2 Team Pink) dà il la alla festa delle “panterine” a Bianconese

Bianconese terra di conquista per le “panterine”, con VO2 Team Pink e Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink grandi protagoniste oggi (domenica) al Trofeo Bussolati Asfalti nella località parmense.

Partendo dall’alto, doppio podio e tris di presenze in top five per le ragazze di Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati nella corsa per Donne Juniores vinta da Sara Fiorin. Al secondo posto, infatti, si è classificata la “panterina” torinese Vittoria Grassi, appena davanti a due compagne di squadra, la pavese Chiara Sacchi (terza) e la bergamasca Camilla Locatelli, quarta.

Altro tris nelle Allieve, con il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che ha piazzato la reggiana Linda Ferrari al quarto posto, la ligure Irma Siri (nuova leader del Trofeo Rosa) alla sesta posizione e la piacentina Arianna Giordani alla settima piazza.

Ancor meglio è andata in apertura alle Donne Esordienti, guidate dai ds Vincenzo Alongi e Mario Ferrari (che festeggia al meglio il compleanno) che hanno coronato una grande condotta corale di squadra con la vittoria della reggiana Serena Zannoni, con la “freccia” di Albinea arrivata sul traguardo in solitaria dopo l’attacco all’ultimo giro. Alle sue spalle, volata di gruppo dove si è piazzata la compagna di squadra pavese Michela Zucca, sesta.

Il week end di gare ha visto il VO2 Team Pink venire rappresentato anche all’estero grazie a Martina Sanfilippo, in maglia azzurra ieri (sabato) e oggi (domenica) al Tour du Gévaudan Occitanie.

Donne Juniores

1° Sara Fiorin (Team Gauss Fiorin) 83 chilometri 500 metri in 2 ore 5 minuti 21 secondi, media 39,968 chilometri orari

2° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

3° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink)

4° Camilla Locatelli (VO2 Team Pink)

5° Serena Semoli (Team Wilier Chiara Pierobon)

6° Elena Contarin (Breganze Millenium)

7° Andrea Casagranda (Breganze Millenium)

8° Serena Trabuio (Team Wilier Chiara Pierobon)

9° Beatrice Roda (Canturino 1902)

10° Giorgia Serena (Team Lady Zuliani)

Donne Allieve

1° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) 55 chilometri 300 metri in 1 ora 36 minuti 32 secondi, media 34,372 chilometri orari

2° Nelia Kabetaj (Zhiraf Guerciotti)

3° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi Vangi)

4° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi Vangi)

6° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

7° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese)

9° Letizia Tasciotti (Ciclismo San Miniato-Santa Croce)

10° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto)

Donne Esordienti secondo anno

1° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2) 28 chilometri in 47 minuti, media 35,745 chilometri orari

2° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

3° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

4° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

5° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore)

6° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2)

7° Alessia Locatelli (Ossanesga)

8° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

9° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po)

10° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

Donne Esordienti primo anno

1° Viola Invernizzi (Team Serio) 28 chilometri in 47 minuti, media 35,745 chilometri orari

2° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

3° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore)

4° Elettra Maroso (Bike Cadorago)

5° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

6° Letizia Parini (Ju Green Gorla Minore)

7° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti)

8° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

9° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

10° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto)