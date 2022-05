Ciclismo – VO2 Team Pink, diciotto “panterine” all’assalto di Bianconese

Domenica in sella in terra parmense per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, con le “panterine” di scena a Bianconese nel tradizionale appuntamento del Trofeo Bussolati Asfalti, prova del Trofeo Rosa per quanto riguarda Allieve e Donne Esordienti.

Partendo dall’alto, il VO2 Team Pink parteciperà con la propria formazione Donne Juniores alla corsa che prenderà il via alle 15. Un circuito di 13 chilometri e 800 metri da ripetere 6 volte per un totale di 83 chilometri e 500 metri. Al via, sei “panterine”, guidate dai ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati. La pavese Chiara Sacchi (classe 2004) e le atlete al primo anno in categoria Vittoria Grassi (torinese), Camilla Locatelli (bergamasca), Rebecca Vezzosi (casalasca), Valentina Zanzi (faentina) e Sara Guidetti, parmense che dunque corre sulle strade della propria provincia. Sarà corsa di casa anche per il ds Affaticati, che presenta così l’appuntamento.

Assente più che giustificata, la “panterina” torinese Martina Sanfilippo, impegnata sabato e domenica con la nazionale azzurra in Francia al Tour du Gévaudan Occitanie, quarta prova della Coppa delle Nazioni UCI per Donne Juniores.

Allieve e Esordienti

Bianconese sarà anche il teatro di gara domenica per le Allieve e le Esordienti del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, impegnate domenica mattina nelle corse parmensi valide per il circuito Trofeo Rosa.

Alle 9,30 prime pedalate per le Esordienti. Percorreranno tre volte un circuito di 9 chilometri e 100 metri per un totale di 28 chilometri. Distanza raddoppiata, invece, per le Allieve. Il via alle 10,40 con sei tornate da affrontare e 55 chilometri e 300 metri a separare partenza e arrivo.

Dodici le “panterine” presenti, equamente suddivise tra le due categorie. In sella le Esordienti Paola Zucca, Michela Zucca, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri. E le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa.