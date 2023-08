Ciclismo su Pista – Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink) settima nell’Omnium

Si chiude con un settimo posto l’avventura di Anita Baima nell’Omnium ai Mondiali Juniores su pista a Calì in Colombia. Dopo aver conquistato l’argento nello Scratch ed essersi laureata campionessa iridata nell’Eliminazione, la portacolori della Bft Burzoni VO2 Team Pink ha inseguito fino alla fine la terza medaglia nella rassegna internazionale, con la torinese classe 2006 nuovamente tra le migliori del mondo in categoria.

Per Anita, l’avvio è stato subito di livello con il terzo posto nella prima prova Scratch, seguito poi dalla sesta posizione nella Tempo Race e dalla settima piazza nell’Eliminazione.

Infine, la Corsa a punti decisiva, dove la Baima era arrivata con il quarto posto in classifica e 94 punti all’attivo. Nell’epilogo, però, la “panterina” piemontese è riuscita a conquistare solamente tre punti chiudendo settima. L’oro è andato alla padrona di casa Juliana Londono David.