Piacenza calcio – Festa Bianch e Russ: si festeggia sabato 2 settembre a Gossolengo

Sabato 2 settembre si terrà la festa Bianch & Russ organizzata dai ragazzi della Curva Nord Piacenza 1919 e dal Piacenza Calcio.

Alle 18 ci sarà il ritrovo sotto la Curva Nord per ricordare Davide Reboli nel giorno del suo compleanno, successivamente la festa si sposterà in Piazza Roma a Gossolengo dove alle 20,30 avverrà la premiazione per il contest del nuovo inno e poi, a seguire, la presentazione della prima squadra.

Infine, si informa che il 2 settembre, in Piazza Roma a Gossolengo, sarà possibile acquistare gli abbonamenti per il campionato 2023/2024.