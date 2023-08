Confermato il caso di virus Dengue, una donna appena rientrata dal Messico

Le analisi di laboratorio hanno confermato poco fa la positività al virus del Dengue con riferimento a una piacentina ricoverata nelle scorse ore all’ospedale di Piacenza. Si tratta di una persona appena rientrata dal Messico, dove verosimilmente ha contratto il virus portato dalla zanzara anofele per poi manifestare i sintomi una volta a casa. Ciò significa che a Piacenza, fino a prova contraria, non circola il virus tra le zanzare. Verranno comunque attuati i protocolli operativi e quindi tutte le procedure di disinfestazione già in programma, in virtù di una nuova ordinanza della sindaca aggiornata rispetto alla precedente che è alla firma in questi minuti. Riguardo agli orari e alle tempistiche delle operazioni, restano attualmente valide le informazioni comunicate precedentemente, fatti salvi eventuali cambiamenti motivati dalle condizioni meteo; cambiamenti che, se ci saranno, verrano tempestivamente comunicati.