Ciclismo su Pista – Anita Baima-Linda Sanarini (VO2 Team Pink) chiudono gli Europei con l’argento nell’Americana Juniores

Si chiude con una brillante medaglia d’argento l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink agli Europei Juniores e Under 23 su pista che si sono conclusi oggi (domenica) a Cottbus, in Germania.

Nella giornata finale, la società piacentina ha applaudito la prova in maglia azzurra delle Juniores Anita Baima (torinese classe 2006) e Linda Sanarini (padovana di un anno più giovane), chiamate a rappresentare l’Italia nell’Americana (Madison) di categoria.

La cronaca

Fin da subito, le impressioni della vigilia sono state confermate: l’osso più duro sarebbe stato rappresentato dalle britanniche Ferguson-Lloyd, balzate infatti al comando della prova già dall’inizio. Con costanza e caparbietà, le “panterine” hanno progressivamente recuperato terreno, arrivando a -1 dopo la sesta volata e operando il sorpasso al settimo sprint a punteggio. Il guizzo vincente nella penultima volata ha lanciato in orbita le due azzurre, con 6 punti di vantaggio su Gran Bretagna e Germania alla vigilia dell’ultimo sprint, a punteggio doppio. Finish line: Ferguson-Lloyd allungano e transitano per prime, a Baima e Sanarini sarebbe bastato il secondo posto per l’oro, ma in mezzo si sono infilate le teutoniche Brautigam-Rottmann. Morale: terza piazza in volata per l’Italia, arrivo al primo posto a pari punti con la Gran Bretagna, che però vince la maglia in virtù del miglior risultato nell’ultimo sprint.

La beffa non cancella l’ottima condotta di gara delle due “panterine”, che alimentano il ricco bottino della società piacentina presieduta da Gian Luca Andrina, sul podio in quattro specialità con sei medaglie messe al collo dalle tre portacolori convocate dall’Italia.

A Piacenza arriva una maglia di campionessa europea, conquistata da Anita Baima nell’Eliminazione, con il suo zampino anche nell’argento di oggi nell’Americana con Linda Sanarini, a sua volta seconda nell’Omnium. In apertura, invece, medaglia di bronzo per il quartetto azzurro dove han fatto parte la stessa Sanarini e la veronese Asia Sgaravato.

Argento nel trevigiano

La stessa Sgaravato è stata protagonista oggi su strada alla gara Open di Levada di Ponte di Piave (Treviso). La veronese di Villafranca classe 2006 si è messa in evidenza nella volata che ha deciso la San Gabriel Gold Race: quinto posto assoluto e seconda piazza Donne Juniores. In quest’ultima classifica, altre due “panterine” in top ten: ottava la cuneese Camilla Bezzone, decima l’anagnina Eleonora La Bella.

Ordine d’arrivo Open Levada Di Ponte Di Piave

1° Lara Crestanello (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) 94,820 chilometri in 2 ore 20 minuti e 50 secondi, media 40,397

2° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera)

3° Marta Pavesi (Top Girls-Fassa Bortolo)

4° Jacqueline Tamez Escamilla (Messico, Ar Monex Pro Cycling Team)

5° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Chiara Sacchi (Team Mendelspeck Ge-Man)

7° Lara Scarselli (Aromitalia 3T Vaiano)

8° Romina Hinojosa Cruz (AR Monex Pro Cycling Team)

9° Emma Bernardi (Team Mendelspeck Ge-Man)

10° Giada Silo (Breganze Millenium)

Classifica Donne Elite Levada Di Ponte Di Piave

1° Lara Crestanello (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) 94,820 chilometri in 2 ore 20 minuti e 50 secondi, media 40,397

2° Marta Pavesi (Top Girls-Fassa Bortolo)

3° Jacqueline Tamez Escamilla (Messico, Ar Monex Pro Cycling Team)

4° Chiara Sacchi (Team Mendelspeck Ge-Man)

5° Lara Scarselli (Aromitalia 3T Vaiano)

6° Romina Hinojosa Cruz (AR Monex Pro Cycling Team)

7° Emma Bernardi (Team Mendelspeck Ge-Man)

8° Michela De Grandis (Team Mendelspeck Ge-Man)

9° Chiara Reghini (Top Girls-Fassa Bortolo)

10° Sara Piffer (Team Mendelspeck Ge-Man)

Classifica Donne Juniores Levada Di Ponte Di Piave

1° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera) 94,820 chilometri in 2 ore 20 minuti e 50 secondi, media 40,397

2° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Giada Silo (Breganze Millenium)

4° Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera)

5° Susan Paset (Breganze Millenium)

6° Misia Belotti (Canturino 1902)

7° Alessia Sgrisleri (Racconigi Cycling Team)

8° Camilla Bezzone (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

9° Lara Dalbosco (Petrucci Gauss Cycling Team)

10° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink).