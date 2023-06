Ciclismo su Pista – Doppio piazzamento tricolore per Rebecca Vezzosi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

Doppio piazzamento tricolore per Rebecca Vezzosi, atleta casalasca della Bft Burzoni VO2 Team Pink. Atleta della categoria Donne Juniores classe 2005, la Vezzosi si è messa in evidenza nei Campionati italiani Elite (gli Assoluti) su pista a Fiorenzuola iniziati ieri. Nella giornata inaugurale, per Rebecca quinto posto nel Keirin e sesto nei 500 metri. Oggi secondo giorno di gare a partire dalle 16, con la “panterina” in sella nel torneo della Velocità.

Keirin

1° Miriam Vece (Centro Sportivo Esercito)

2° Elena Bissolati (Team Biesse Carrera)

3° Giada Capobianchi (Centro Sportivo Esercito)

4° Beatrice Bertolini (Conscio Pedale del Sile)

5° Rebecca Vezzosi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Milena Del Sarto (Aromitalia Basso Vaiano)

500 metri

1° Miriam Vece (Centro Sportivo Esercito) 34″ 932

2° Martina Fidanza (Fiamme Oro) 36″ 047

3° Giada Capobianchi (Centro Sportivo Esercito) 37 ” 228

4° Elena Bissolati (Team Biesse Carrera) 37″ 552

5° Gaia Bolognesi (Team General System Awc) 38″ 083

6° Rebecca Vezzosi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 39″ 346.

