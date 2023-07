Ciclismo su Pista – Gli Europei iniziano con il botto: doppia medaglia in azzurro per Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

Inizia con due splendide medaglie l’avventura internazionale della Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Campionati Europei Juniores e Under 23 su pista iniziati oggi (martedì) ad Anadia, in Portogallo. La giornata inaugurale della rassegna continentale, dove in maglia azzurra sono convocate due “panterine”, le Junior Vittoria Grassi e Anita Baima, ha regalato subito grandi emozioni sfociate in due podi.

Entrambe le medaglie sono state messe al collo da Vittoria Grassi, torinese classe 2005. Per la piemontese della formazione piacentina, secondo posto e conseguente argento nella gara Scratch, per poi chiudere in serata con il bronzo nel Team Sprint insieme a Beatrice Bertolini e Carola Ratti. Il terzetto azzurro aveva conquistato in mattinata il terzo tempo, posizione poi difesa fino alla fine anche nel duello per il bronzo contro la Polonia.

VO2 Team Pink in nazionale

Europei Scratch Donne Junior

1° Magdalena Fuchs (Germania)

2° Vittoria Grassi (Italia)

3° Laerke Expeels (Belgio)

4° Eliza Rabazynska (Polonia)

5° Awen Roberts (Gran Bretagna)

6° Mathilde Estvan-Slonina (Danimarca)

7° Andrea Granana Sorli (Spagna)

8° Violette Demay (Francia)

9° Raquel Dias (Portogallo)

10° Marija Pavlovic (Serbia) a 1 giro.

Europei Team Sprint Donne Junior

1° Gran Bretagna (Sarah Johnson, Viorica Georgette Rand, Anna Whitworth)

2° Germania (Anastasia Kuniß, Bent Heriette Lurmann, Anne Slosharek)

3° Italia (Beatrice Bertolini, Vittoria Grassi, Carola Ratti)

4° Polonia (Natalia Glowacka, Nikola Jankowska, Natalia Walecka).

