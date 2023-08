Ciclismo su Pista – Il VO2 Team Pink cala il poker ai Mondiali Juniores in Colombia

Un poker di convocazioni in azzurro per la massima rassegna iridata della categoria. Ci sarà tanta Bft Burzoni VO2 Team Pink a tinte azzurre nella spedizione italiana a Calì, città della Colombia che da mercoledì 23 a domenica 27 agosto ospiterà i Mondiali juniores su pista.

Nelle fila della nazionale azzurra femminile di categoria, infatti, figurano ben quattro “panterine” del sodalizio piacentino. A portare in alto i colori della società presieduta da Gian Luca Andrina saranno le torinesi Vittoria Grassi (classe 2005) e Anita Baima (2006), la faentina Valentina Zanzi (2005) e la veronese Asia Sgaravato (2006).

“Quest’anno abbiamo questa piacevole “convocazione di massa” ai Mondiali su pista, la chiamata di quattro ragazze conferma la loro ottima attitudine per questo settore. Inoltre, per Sgaravato e Zanzi rappresenta anche una sorta di rivincita personale dopo la mancata chiamata per gli Europei dovuta a malanni vari che avevano colpito le ragazze in quel periodo.

E’ una trasferta molto impegnativa per la distanza, con tante ore di volo e il fuso orario, ma sicuramente permetterà loro di acquisire un bagaglio esperienzale che sarà utile anche al loro rientro in Italia. E’ una grande conferma del buon lavoro che stiamo svolgendo e un piacevole “regalo” per i nostri sponsor che ci sostengono in modo continuo, permettendoci di svolgere l’attività ciclistica. In bocca al lupo alle nostre atlete e a tutte le ragazze della nazionale italiana”.