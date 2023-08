Perde il controllo dell’auto e si ribalta a Mucinasso, ferito 21enne

Perde il controllo dell’auto e si ribalta, grave un ragazzo di 21 anni. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi. Il giovane stava viaggiando al volante di una Opel Corsa lungo Strada Farnesiana quando, alle porte di Mucinasso, ha perso il controllo della vettura.

Ha iniziato a sbandare per poi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato il 21enne a uscire dall’abitacolo. I sanitari del 118 lo hanno condotto poi al pronto soccorso: nell’incidente il ragazzo ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale.