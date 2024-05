Ciclismo – Tre “panterine” in top ten: la Bft Burzoni VO2 Team Pink inizia bene il week end marchigiano

Inizia con una tripla top ten il fine settimana lungo nelle Marche per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi nella cronometro di categoria a Porto Sant’Elpidio.

Podio sfiorato per la veronese Asia Sgaravato, quarta e vicina al bis dopo il terzo posto su strada domenica scorsa a Bolzano. Piazzamento anche per la padovana Linda Sanarini, ottava, e per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, nona. Domani gara Open sempre nella stessa località e domenica stessa tipologia di corsa a Corridonia.

Cronometro Porto Sant’Elpidio Donne Juniores

1° Misia Belotti (Canturino 1902) in 18 minuti 25 secondi 213

2° Elena De Laurentiis (Team Di Federico) 18 minuti 25 secondi 735

3° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera) 18 minuti 48 secondi 461

4° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 19 minuti 8 secondi 740

5° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera) 19 minuti 15 secondi 239

6° Valeriia Ponomarenko (Nazionale ucraina) 19 minuti 15 secondi 478

7° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera) 19 minuti 20 secondi 226

8° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2) 19 minuti 21 secondi 983

9° Marisol Dalla Pietà (Bft Burzoni VO2) 19 minuti 22 secondi 460

10° Anna Colombo (Zhiraf Pagliaccia) 20 minuti 3 secondi 746.