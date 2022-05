Ciclismo – Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) brilla nella cronometro di Mondragone

Inizia con un buon piazzamento l’avventura del VO2 Team Pink al Giro della Campania in Rosa, la tre giorni su strada per Donne Open. Nella cronometro inaugurale di ieri (venerdì) a Mondragone, sulla distanza di 2 chilometri e 900 metri e vinta da Martina Fidanza (Fiamme Oro), il sodalizio piacentino ha centrato una top ten assoluta con la Junior Valentina Zanzi, ottava nell’ordine d’arrivo. Per la faentina classe 2005 (al suo primo anno in categoria), analoga posizione in classifica generale e ottimo secondo posto nella classifica per Donne Junior che assegnerà la maglia bianca di miglior giovane. Oggi (sabato) la seconda tappa, modificata e accorciata con arrivo a Montefalcione.

cronometro Mondragone

1° Martina Fidanza (Fiamme Oro) 2 chilometri 900 metri in 3 minuti 55 secondi 39, media 44,430 chilometri orari

2° Sara Fiorin (Team Gauss Fiorin) 4 minuti 1 secondo 36

3° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) 4 minuti 2 secondi 86

4° Alice Gasparini (Isolmant Premac Vittoria) 4 minuti 3 secondi 93

5° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria) 4 minuti 4 secondi 03

6° Federica Venturelli (Team Gauss Fiorin) 4 minuti 4 secondi 71

7° Olga Shekel (Nazionale Ucraina) 4 minuti 6 secondi 51

8° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) 4 minuti 6 secondi 52

9° Eva Maria Gatscher (Mendelspeck) 4 minuti 7 secondi 45

10° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico) 4 minuti 7 secondi 53

Classifica generale Giro della Campania in Rosa

1° Martina Fidanza (Fiamme Oro) 100 punti

2° Sara Fiorin (Team Gauss Fiorin) 80 punti

3° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) 70 punti

4° Alice Gasparini (Isolmant Premac Vittoria) 55 punti

5° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria) 45 punti

6° Federica Venturelli (Team Gauss Fiorin) 35 punti

7° Olga Shekel (Nazionale Ucraina) 25 punti

8° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) 15 punti

9° Eva Maria Gatscher (Mendelspeck) 10 punti

10° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico) 5 punti.

Classifica Donne Juniores (maglia bianca)

1° Federica Venturelli (Team Gauss Fiorin) 35 punti

2° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) 15 punti

3° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico) 5 punti

4° Sara Pepoli (Ciclismo Insieme Team Di Federico) 1 punto

5° Alice Brugnera (Breganze Millenium) 1 punto

6° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile) 1 punto

7° Giulia Miotto (Breganze Millenium) 1 punto

8° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme Team Di Federico) 1 punto

9° Sara Luccon (Conscio Pedale del Sile) 1 punto

10° Giulia Raimondi (Team Wilier Chiara Pierobon) 1 punto.