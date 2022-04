Ciclismo – VO2 Team Pink, domenica in sella a Riccione

Domenica in sella in Romagna per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, impegnato con le formazioni Donne Esordienti e Allieve a Riccione nella prima prova della Challenge “Trofeo Rosa”.

Alle 14 il via per le Esordienti secondo anno, con 8 giri da percorrere e un totale di 24 chilometri e 800 metri, mentre alle 15 scatterà la gara Allieve, con 16 tornate e il traguardo posto dopo 49 chilometri e 600 metri.

Per il team piacentino in sella le Esordienti secondo anno Giulia Casubolo, Sara Veneri, Serena Zannoni, Paola Zucca e Michela Zucca, mentre nelle Allieve gareggeranno Emma Del Bono, Linda Ferrari, Marta Festa, Arianna Giordani, Irma Siri (vincitrice a Vo’) e Giorgia Tagliavini.