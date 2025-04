Ciclismo – VO2 Team Pink ritorna in sella: sfida sui pedali a Fossano

Ritorno in sella per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina Donne Juniores che dopo due week end di sosta previsti dal calendario si prepara al terzo appuntamento della stagione 2025. Domenica a Fossano (Cuneo) le “panterine” attaccheranno il numero nella gara Donne Open (Elite e Donne Juniores in gara insieme, poi classifiche separate) che scatterà alle 13 con 88 chilometri e 900 metri da percorrere.

La squadra diretta dai ds Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti si presenterà in Piemonte al completo con dodici elementi.

Spiega Affaticati

“Il circuito è leggermente mosso, ma si può definire nel suo complesso tutto sommato piatto. E’ la prima gara Donne Open di questa stagione. Nel nostro caso, avendo una squadra giovane con dieci elementi su dodici al primo anno da Juniores sarà la prima esperienza con le Elite, fatta eccezione per Linda Sanarini e Camilla Bezzone. Le ragazze sono pronte e motivate, ci siamo allenati bene anche grazie al ritiro a Fidenza che ci ha permesso di mettere a punto alcuni dettagli”.

La line-up VO2 Team Pink a Fossano

– Giulia Costa Staricco

– Giulia Casubolo

– Asia Magagnotti

– Martina Orsi

– Linda Sanarini

– Elisa Bianchi

– Giulia Franceschini

– Sofia Delle Fontane

– Matilde Rossignoli

– Alessia Orsi

– Agata Campana

– Camilla Bezzone.