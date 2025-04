Terremoto alla ex Manifattura Tabacchi, oltre 200 operatori per la maxi esercitazione di Anpas – FOTO

Un terremoto ha sconvolto il territorio di Piacenza. E’ questo lo scenario in cui si è svolta la maxi esercitazione di Anpas questa mattina, sabato 5 aprile, alla Ex Manifattura Tabacchi. L’attività formativa e di esercitazione si è svolta principalmente tra le Vie Montebello e Strada Raffalda. Si trattava della simulazione di un terremoto a cui è seguita la simulazione dell’evacuazione dal luogo di lavoro per i lavoratori-attori collocati all’interno della struttura edilizia.

Un successo

Successo per la maxi esercitazione di Anpas Piacenza “SISMANPAS25” che si è svolta sabato 5 Aprile all’Ex Manifattura Tabacchi, e che ha coinvolto per la prima volta le più alte cariche istituzionali del territorio piacentino, che si sono gentilmente prestate a diventare – per un giorno – “feriti-attori” in un complesso scenario di emergenza. La giornata ha rappresentato un momento formativo molto importante che ha coinvolto gli operatori del soccorso di ANPAS Piacenza insieme al personale Ausl del 118, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comando provinciale Guardia di Finanza, ai rappresentanti di enti e istituzioni locali, di realtà economiche e del volontariato, tra cui un mezzo di Croce Rossa Piacenza invitato a partecipare alla simulazione “SISMANPAS25”.

“Un’attività fondamentale”

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esercitazione di oggi che ha impegnato le Pubbliche Assistenze di ANPAS Piacenza in un’attività formativa fondamentale per i nostri volontari. Ciascun equipaggio si è confrontato con situazioni complesse, determinate dalla simulazione di un evento sismico, riuscendo a gestire tempestivamente e con efficienza le operazioni di soccorso e di trasporto, la comunicazione tra i reparti e con il nuovo numero di emergenza unico europeo 112”, afferma Paolo Rebecchi, coordinatore di ANPAS Piacenza, che sottolinea “l’ottima sinergia tra gli enti e le istituzioni del territorio piacentino per la riuscita della maxi esercitazione”.

Massiccia la partecipazione di mezzi e di operatori all’interno del cantiere dell’Ex Manifattura Tabacchi dove si è svolta la maxi esercitazione. ANPAS Piacenza ha coinvolto decine di mezzi e oltre 200 operatori tra i quali 19 figuranti davvero speciali: “Le autorità locali hanno accettato di partecipare come finti-feriti alla maxi esercitazione “SISMANPAS25”, simulando il loro ferimento durante un terremoto”, prosegue Rebecchi.

“Gli ospiti illustri, un grande riconoscimento del nostro lavoro”

“La partecipazione di ospiti illustri rappresenta per noi un grande riconoscimento del lavoro svolto da ANPAS Piacenza nel corso degli anni a favore della comunità”. In veste di feriti-attori hanno dato il loro contributo: la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, la presidente della Provincia, Monica Patelli, la presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Paola Gazzolo insieme ai consiglieri comunali Andrea Fossati e Salvatore Scafuto e ai consiglieri regionali piacentini, Luca Quintavalla e Giancarlo Tagliaferri. Presenti i sindaci del territorio provinciale: Carlotta Opizzi (Ferriere), Gimmi Distante (Monticelli d’Ongina), Silvia Granata (Castelvetro P.no).

Valentina Stragliati (Castel San Giovanni), Paolo Calestani (Morfasso), Alessandro Chiesa (Ponte dell’Olio), l’assessora Lorena Rimonti di Vigolzone e il vicesindaco di Gropparello Giuseppe Previdi. In prima linea, alla simulazione di sabato 5 aprile, hanno partecipato il presidente di Croce Bianca Piacenza, Sandro Miglioli – che ha evidenziato la portata della giornata formativa di ANPAS Piacenza per il territorio – e il responsabile Fund Management di Prelios SGR Alessandro Busci, che ha sottolineato il valore dei volontari, che “ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo a servizio della collettività”.

Erano presenti come figuranti anche il presidente di Confcooperative Piacenza, Daniel Negri, il responsabile della cooperativa San Martino, Alessandro Porcari e Giuseppe De Marzo.

“Un’esperienza unica”

“E’ stata un’esperienza unica, che ha permesso di conoscere da vicino la realtà che quotidianamente vivono i volontari” – ha affermato la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi che è stata protagonista del salvataggio più spettacolare della giornata, a 30 metri di altezza. “La giornata di oggi ci ha consentito di comprendere ancora di più il mondo del soccorso e la complessità di eventi come quello simulato e che richiedono la collaborazione dell’intero territorio”.

Anche la presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli ha evidenziato le peculiarità della maxi esercitazione di ANPAS Piacenza, che ha permesso di “toccare con mano la grande collaborazione che si verifica quando gli operatori del soccorso devono gestire le emergenze” e ha ringraziato i volontari “per la l’attività che svolgono, togliendo tempo a loro stessi per dedicarlo al prossimo”.

Presente alla manifestazione il presidente ANPAS Emilia Romagna, Jacopo Fiorentini che ha evidenziato

l’eccezionalità della maxi esercitazione avvenuta in un contesto inusuale, all’interno di un cantiere tra i più grandi a Piacenza, dal Dopoguerra ad oggi: “Giornate formative come quella odierna offrono grande valore aggiunto alla nostra Realtà associativa perché ci aiutano a crescere e a migliorarci costantemente”. Anche il coordinatore del 118 di Piacenza, Stefano Nani ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione e ha ricordato la presenza alla maxi esercitazione di operatrici del 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) di Parma, che hanno seguito le operazioni di soccorso. Il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi ha sottolineato l’efficacia di coinvolgere in prima linea i rappresentanti delle istituzioni affinché possano comprendere il lavoro dei soccorritori e le dinamiche dell’emergenza, per poter prendere decisioni puntuali per far fronte alle emergenze”.

La ex Manifattura Tabacchi

La maxi esercitazione di ANPAS Piacenza si è svolta all’ex Manifattura Tabacchi: l’area è oggetto di un importante progetto di rigenerazione urbana e di welfare cittadino, avente l’obiettivo di rispondere al fabbisogno abitativo esistente, grazie alla costruzione di circa 260 residenze e la realizzazione di un parco urbano e di una scuola. “Ringraziamo il Fondo Estia Social Housing, gestito da Prelios SGR per la concessione all’autorizzazione allo svolgimento della maxi-emergenza “SISMANPAS25” all’interno di un vero cantiere in movimento e con dinamiche di gestione conseguentemente molto complesse”, prosegue Rebecchi.

Il presidente della Cooperativa San Martino, Mario Spezia ha evidenziato la doppia valenza della maxi esercitazione di ANPAS Piacenza, che si “è svolta all’interno di un progetto urbanistico edile così importante per la comunità, dove nei prossimi anni sorgeranno oltre 200 appartamenti in locazione e in vendita e che – al tempo stesso – è diventata l’occasione per testare tematiche importanti come la sicurezza e la prevenzione”.

Nel corso di SISMANPAS25, in un’area esterna al cantiere, il comparto di Protezione civile di ANPAS Piacenza ha esposto i mezzi e le attrezzature impiegate nei contesti di emergenza. “I volontari di Protezione civile di ANPAS Piacenza – aggiunge il coordinatore Rebecchi – hanno effettuato le verifiche delle strutture in dotazione al comparto provinciale ed eseguito prove di montaggio per testare le tempistiche e la funzionalità degli operatori nella simulazione di un evento catastrofico”. Grande l’impegno anche di queste operazioni gestite dal Responsabile Regionale di Protezione Civile di ANPAS E.R. Mauro Prati, con Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti, delegati per la Protezione Civile di ANPAS Provinciale. Proprio Guglielmetti ha aggiunto: “ siamo soddisfatti ed impressionati dal seguito dei volontari che con serietà e tempismo hanno dato un valore aggiunto a questo momento formativo.”

La giornata di esercitazioni si è conclusa con esito positivo: “Ringraziamo il personale medico di Ausl Piacenza e del 118, insieme al coordinatore della rete regionale 118 Antonio Pastori; la Prefettura di Piacenza, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comando provinciale della Guardia di Finanza nella figura del Colonnello Amadori, le istituzioni piacentine e Prelios SGR per lo svolgimento della maxi esercitazione di ANPAS Piacenza”, conclude il coordinatore provinciale Paolo Rebecchi che ringrazia infine tutti i volontari per l’organizzazione e la gestione della simulazione dell’emergenza.