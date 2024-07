Ciclismo – VO2 Team Pink, tris di convocazioni azzurre per gli Europei Under 23 e Juniores su pista in Germania

Tris di chiamate in maglia azzurra per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che accoglie la convocazione in nazionale italiana di tre proprie atlete per gli Europei Juniores e Under 23 su pista in programma dal 9 al 14 luglio a Cottbus, in Germania.

Tra le Juniores, sono state scelte tre “panterine”: la torinese classe 2006 Anita Baima (campionessa del mondo in carica nell’Eliminazione Donne Juniores – specialità dove è stata anche argento europeo – e secondo posto nello Scratch), la padovana Linda Sanarini (2007, al primo anno in categoria) e la veronese Asia Sgaravato (2006), bronzo mondiale 2023 nel Team Sprint.

Stefano Peiretti, direttore sportivo della Bft Burzoni VO2 Team Pink

“Come in tutti gli anni questo è un periodo denso di competizioni e anche in questa stagione avremo una nutrita presenza di nostre atlete nella selezione della nazionale italiana che partecipa agli Europei su pista. Quello di Cottbus è un velodromo particolare, simile come struttura al “Maspes-Vigorelli” di Milano, con una pista in legno con la sola copertura superiore dell’anello e dunque parzialmente all’aperto. Le tre ragazze hanno ottime doti in relazione alle specialità previste in questo Europeo. Il loro stato di forma è ottimo, sono reduci da un ritiro in questi giorni a Montichiari con l’Italia dove hanno affinato la preparazione fisica e tecnica. Sicuramente sapranno onorare al meglio le competizioni in cui verranno scelte per competere a livello continentale”.

“Il nostro augurio è che le ragazze facciano tesoro di questa bellissima esperienza anche in ottica futura e portino a casa ottimi risultati. Un grande in bocca al lupo a loro e a tutta la nazionale azzurra”.

Domenica in sella in terra modenese

E’ tempo di nuove sfide in sella per la formazione Donne Juniores della Bft Burzoni VO2 Team Pink, reduce dal doppio piazzamento tricolore a Casella (quinta Eleonora La Bella, settima Linda Sanarini).

Domenica le “panterine” attaccheranno il numero a Massa Finalese (Modena), sede della corsa Donne Juniores che scatterà alle 15 con 85 chilometri e 400 metri da affrontare.

Stefano Peiretti, ds della squadra

“Si tratta di un tracciato completamente pianeggiante, formato da due differenti circuiti. In questi anni, ha prevalso l’arrivo a ranghi compatti, complice anche un circuito abbastanza veloce. Per quanto ci riguarda, avremo una formazione ridotta a causa degli impegni in nazionale in previsione degli imminenti Europei su pista. Cercheremo comunque di mettere in atto la miglior strategia possibile per poter onorare questa gara in terra emiliana”.

Una corsa che in questi anni ha spesso regalato soddisfazioni al sodalizio piacentino, sul podio con Cristina Tonetti (2020), Aurora Mantovani (2021) e Valentina Zanzi (2023), oltre alla maglia regionale di Chiara Sacchi nel 2022.

La line-up della Bft Burzoni VO2 Team Pink

– Camilla Bezzone

– Marisol Dalla Pietà

– Linda Ferrari

– Eleonora La Bella

– Giorgia Tagliavini

– Francesca Sorgi.