Cipressi e Bortolotti (VO2 Team Pink) sfiorano il bronzo agli Europei su pista di Apeldoorn

Medaglia di bronzo sfiorata per Carlotta Cipressi e Silvia Bortolotti, portacolori della società piacentina VO2 Team Pink protagoniste agli Europei Juniores e Under 23 su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). Oggi (mercoledì) nella seconda giornata di gare le due “panterine” hanno chiuso al quarto posto la gara dell’Inseguimento a squadre Donne Juniores. Quartetto completato da Valentina Basilico e da Elena Contarin, che ha sostituito Sara Pepoli impiegata nelle qualificazioni.

Qualificazioni che avevano visto l’Italia conquistare il quarto tempo e sfidare stamattina nel primo turno la Gran Bretagna, la più veloce nelle qualifiche. Chi vinceva andava alla finale oro-argento, pass intascato dalle britanniche, ma le azzurrine hanno saputo far registrare il secondo miglior tempo rimanente, qualificandosi cosi per la “finalina” del pomeriggio contro la Germania.

Il gap è stato ridotto sensibilmente nel braccio di ferro per il bronzo, ma non è bastato. Mezzo secondo di divario a premiare le teutoniche. La medaglia d’oro è andata alla Gran Bretagna sulla Russia, con le britanniche che hanno fatto registrare il nuovo record mondiale, spodestando quello italiano nel 2017 a Montichiari.

Inseguimento a squadre Donne Juniores:

1° Gran Bretagna (Grace Lister, Madelaine Leech, Millie Couzens, Zoe Backstedt) 4000 metri in 4 minuti 21 secondi 417

2° Russia (Alena Ivanchenko, Alina Moisseva, Inna Abaidullina, Valeria Valgonen) 4 minuti 25 secondi 191

3° Germania (Fabienne Jahrig, Franzi Arendt, Justyna Czapla, Lana Eberle) 4 minuti 30 secondi 666

4° Italia (Carlotta Cipressi, Elena Contarin, Silvia Bortolotti, Valentina Basilico) 4 minuti 31 secondi 310.