Confermato lo staff tecnico del Fumara MioVolley 2021/22

Riconferma in blocco per lo staff tecnico del Fumara MioVolley che ha nel mirino il raduno di giovedì 26 agosto e l’inizio della prima fase di preparazione nei giorni successivi.

«Sono stati sei mesi molto importanti per il Consorzio MioVolley: ci sono tanti aspetti sui quali si sta lavorando, abbiamo chiuso il roster della serie B1 confermando in toto uno staff tecnico di altissima qualità ringiovanendo la rosa anche nell’ottica di quello che vuole essere la società sul territorio piacentino, ossia una fucina di giovani. Tutta la società ha collaborato per ottenere questo risultato: ci approcciamo alla nuova stagione con grande entusiasmo».