Circolo Canottieri Vittorino da Feltre 140 anni in una festa di solidarietà -AUDIO

Circolo Canottieri Vittorino da Feltre, un percorso lungo 140 anni che Venerdì 14 Luglio si trasformerà in una festa. Una celebrazione che all’interno del suo menù ha il cibo, la musica, una riffa benefica e un sostegno importante per l’Hospice Casa di Iris. Una fusione tra sport e solidarietà che rende questo appuntamento imperdibile.

Circolo Canottieri Vittorino da Feltre 140 anni

“Un giorno veramente importante, la data ufficiale è 28 giugno 2023 – sottolinea il Presidente del Circolo Canottieri Vittorino da Feltre Gianluigi Tedesco – una ricorrenza che sottolinea quanta storia ci sia dentro questo circolo e quanti soci sono passati nel corso del tempo. Una data che abbiamo deciso di festeggiare quest’anno, con il consiglio avevamo pensato ad una cena celebrativa, visto che per diversi anni eravamo stati costretti a rinunciarci per via della pandemia. Quest’anno vista l’importanza della ricorrenza abbiamo programmato un evento importante“.

Audio intervista Gianluigi Tedesco Presidente Vittorino da Feltre

Circolo Canottieri Vittorino da Feltre la festa

“ L’idea iniziale era quella di una cena celebrativa – racconta Gianluigi Tedesco – abbiamo però sentito la necessità di dare un secondo senso a questo evento forse anche più importante, visti i risvolti umani. Ho conosciuto Valter Bulla e Sergio Fuochi Presidente dell’ Hopsice Casa di Iris, ho chiesto loro aiuto per organizzare l’evento, la risposta da parte loro è stata entusiasta, da qui è nato tutto. Il nostro desiderio è stato tenere tutto sul territorio, sia l’aspetto organizzativo che i premi e lo scopo finale, la Casa di Iris”.

Circolo Canottieri Vittorino da Feltre cena, riffa e intrattenimento

“La parte dedicata alla cena sarà predisposta – sottolinea il presidente – da Tantera Catering mentre i premi sono stati offerti da Redema Srl, Gioielleria Fermi, Le Perle, Davide Groppi, La dispensa dei balocchi, Raschiani. Una menzione speciale alla maglia autografata da Nicolò Fagioli, calciatore piacentino in forza alla Juventus. Nel corso della serata ci sarà un Dj set poi salirà sul palco il cantaurore Marco Rancati”. Il tutto a confermare l’idea di un progetto concepito con forze legate a Piacenza.

Circolo Canottieri Vittorino da Feltre la location

“La cena si terrà nel parco del Circolo Vittorino da Feltre – indica Tedesco – è sicuramente la zona più attraente del nostro circolo, sarà a bordo piscina, di fronte al chiosco estivo che è stato rinnovato proprio quest’anno, un’area che è il fiore all’occhiello della nostra società. Io definisco questo luogo il polmone verde dentro la città di Piacenza, l’area privata con il patrimonio arboreo più importante collocata vicino al centro città. La cena sarà per noi la possibilità di mostrare questo luogo splendido a tutti coloro che interverranno alla serata”.

Robert Gionelli delegato Provinciale CONI Piacenza

“Il binomio tra sport e solidarietà è un valore aggiunto per il nostro territorio – fa notare il delegato provinciale Coni Robert Gionelli – dimostrato con i tanti eventi organizzati per ‘La casa di Iris’ e le altre realtà che svolgono servizi assistenziali sul nostro territorio. Credo che la Vittorino da Feltre, insieme alla Nino Bixio, sia la società con più storia sportiva nel nostro territorio: quello dei 140 anni è un traguardo importante, è significativo il fatto che per festeggiarlo non si sia pensato solo alla Vittorino ma a organizzare un evento a beneficio nostra comunità. L’umanità, la professionalità e la capacità di ascolto che caratterizzano questa struttura è qualcosa di cui territorio ha bisogno”.

Sergio Fuochi Presidente Hospice Casa di Iris

“Ancora una volta lo sport è molto vicino a ‘La casa di Iris‘ – sottolinea il presidente dell’hospice Sergio Fuochi – ne è dimostrazione il gran numero di eventi organizzati annualmente a favore della nostra struttura. Sono contento di essere partecipe a un anniversario importante per una realtà sportiva così rilevante per Piacenza. Invito tutti a partecipare alla cena: eventi così ci danno la linfa che da 12 anni ci consente di andare avanti. Per far funzionare ‘La casa di Iris’ servono mille euro al giorno”

Valter Bulla di Bulla Sport

“Partecipare a eventi come questo fa parte del mio modo di essere – afferma Valter Bulla – ho apprezzato molto la volontà del presidente Tedesco e della vicepresidente Mazza di ascoltarci nell’organizzazione: queste cose servono per una collaborazione più attiva. È importante che ci sia umiltà nell’ascoltare per mettere a frutto questa sinergia”.

Informazioni

“Le prenotazioni sono aperte – sottolinea Tedesco – si chiuderanno nella giornata di Giovedì 13 Luglio, cercheremo comunque di accogliere anche qualche ritardatario”. I numeri da chiamare sono 0523 385540 oppure 320 4372893, ricordiamo che si deve fare riferimento alla segreteria del Circolo. La cena benefica, si svolgerà venerdì 14 luglio alle 20 presso l’area esterna della Vittorino da Feltre in via del Pontiere, 29, Piacenza parte del ricavato andrà a ‘La casa di Iris”.