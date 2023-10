Club Milano – Piacenza, i biancorossi cercano conferme

Il successo con l’Arconatese è stato fondamentale per il campionato del Piacenza di Maccarone. I biancorossi, pur non sfoderando lo stesso calcio visto a Desenzano, hanno sfruttato un’autorete e l’ennesima prodezza del goleador Recino, questa volta perfettamente imbeccato da D’Agostino che ha grandi meriti sulla segnatura. E’ vero, gli ospiti hanno colpito tre legni ed il risultato è dipeso in gran parte dagli episodi (leggi i punti di vista di Andrea Amorini), tuttavia ha sancito un passo in avanti importantissimo in classifica: i piacentini ora sono a -1 da Arconatese e Caldiero Terme, e con gli stessi punti della Varesina. Non era affatto un risultato scontato contro una squadra che era imbattuta e con la miglior difesa.

Recino sempre Re dei gol

Per un bomber la strada più naturale per trovare l’affetto dei tifosi è quella di fare gol. A Recino sembra riuscire tutto con una facilità disarmante. Il “Re”, come è già stato ribattezzato dalla curva biancorossa, trasforma tutto in oro, o ancor meglio, in reti: ne ha realizzate ben 7 in 8 partite, ben due in più dei suoi inseguitori nella classifica cannonieri.

Moro, una reazione di personalità

Poche settimane fa il portiere biancorosso era stato contestato per una prestazione negativa contro la Casatese. La società era addirittura intenzionata ad operare sul mercato, tanto che sembrava fatta per l’ex estremo difensore del Fiorenzuola Nicholas Battaiola, fino al grande rifiuto di quest’ultimo che ha deciso di dedicarsi alla carriera musicale. Moro si è ritrovato chiamato in causa quasi per caso, ma da quel momento non ha più sbagliato un colpo, anzi le sue prestazioni sono andate migliorando, fino a quella di domenica scorsa contro l’Arconatese che lo ha visto sicuramente tra i migliori in campo.

Kernezo, uno stop che non ci voleva

A Desenzano le sue incursioni erano state tra le cose migliori del Piacenza. Purtroppo ha subito un infortunio al retto femorale destro. Non è stato a disposizione nemmeno domenica scorsa e mancherà a Maccarone per altre 3 settimane almeno. Ndoye o Castro avranno il compito di non farlo rimpiangere, anche se la sensazione è che Artioli possa essere schierato al fianco di D’Agostino e Recino nel terzetto offensivo.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3) Moro, Iob, Silva, Baudouin, Santella, Gerbaudo, Bachini e Andreoli, Artioli, Recino, D’Agostino. All Maccarone

Club Milano, una neopromossa da non sottovalutare

Di fronte al suo pubblico, allo stadio di Pero che ha una capienza di 1200 persone, il Club Milano non è ancora riuscito a vincere una partita, ma la squadra di Giuseppe Scavo ha il morale alto dopo il successo di Legnano della scorsa settimana. Dopo aver visto per ben 4 volte in 6 gare il segno x i lombardi hanno infatti gustato per la prima volta il sapore dei tre punti, superando i locali grazie al tocco di Dioh. Certo i milanesi non brillano in attacco, ma la posizione in classifica non deve trarre in inganno: a livello difensivo questa è una squadra solida, che ha tolto punti a formazioni ben più quotate come Crema e Desenzano.

Per i biancorossi è un’occasione d’oro

Vincere, oltre a garantire continuità con quello che sarebbe il quarto risultato utile consecutivo, consentirebbe anche di superare almeno una rivale in vetta: lo scontro diretto tra Arconatese e Varesina arriva al momento giusto. Gli uomini di Maccarone non potranno fare sconti e dovranno approfittare del calendario favorevole.

Il turno di campionato di serie D

Domenica 22 ottobre, ore 15:00

Club Milano – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Arconatese – Varesina

Caravaggio – Real Calepina

Crema – Ponte SanPietro

Desenzano – Castellanzese

Folgore Caratese – Ciserano

Legnano – Caldiero Terme

Pro Palazzolo – Brusaporto

Tritium – Villa Valle

Casatese – Clivense

La classifica

Arconatese e Caldiero Terme 17; Piacenza e Varesina 16; Brusaporto 15; Desenzano e Pro Palazzolo 14; Casatese 13; Crema 11; Folgore Caratese e Ciserano 10; Real Calepina 9; Caravaggio e Legnago 8; Club Milano, Castellanzese, Clivense e Tritium 7; Ponte San Pietro 6, Villa Valle 5