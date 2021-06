Domenica 27 giugno torna la Bobbio-Penice con le moto d’epoca del Club Veicoli Storici

Il Club Veicoli Storici di Piacenza torna a far rombare i motori, in particolare quelli delle due ruote. Saranno infatti le moto storiche – dagli anni ’20 al 2000 – ad inaugurare il primo appuntamento in presenza post pandemia del sodalizio piacentino, che in questi mesi di forzato stop ha continuato a lavorare per i propri soci e per organizzare una ripartenza in grande stile per gli amanti dei veicoli d’antan. L’appuntamento è per domenica 27 giugno, per affrontare un grande e suggestivo classico del motorismo piacentino, le spettacolari curve della salita verso il Monte Penice in alta Val Trebbia.

“Non potevamo partire meglio – fanno sapere dal Club Veicoli Storici di Piacenza – se non su un tracciato a cui il nostro sodalizio è storicamente molto legato e in un luogo affascinante da un punto di vista paesaggistico. I partecipanti alla manifestazione, che arriva alla sua quarta edizione, avranno così la possibilità non solo di rimettere in moto i propri gioielli, ma anche di gustare le bellezze di questo fantastico territorio”.

Il ritrovo, come detto, per tutti gli iscritti sarà domenica 27 dalle ore 8.00 a Perino, con partenza alle ore 9.30 in direzione Bobbio, attraverso la vecchia Strada Statale 45. Al primo ingresso di Bobbio, in direzione Passo del Penice da dove, dopo una breve sosta, si proseguirà verso Varzi e a seguire per il Passo del Brallo – Ponte Organasco fino a Zerba dove, con il pranzo, si concluderà il raduno. Rispetto del codice della strada e delle regole anti Covid-19 per tutti i partecipanti, che possono iscriversi ancora per qualche giorno presso la sede del Club Veicoli Storici di Piacenza. Al raduno è annunciata la partecipazione anche di una significativa rappresentanza del neonato sodalizio “Due tempi bei tempi”, impegnato nella preziosa attività di tutela e promozione del motorismo d’epoca.

Nel frattempo, il Club piacentino è impegnato ad organizzare anche il primo raduno stagionale per auto, in programma domenica 11 luglio, il Circuito dei Castelli con partenza da Borgonovo Val Tidone. Per informazioni è possibile contattare la sede oppure visitare il sito www.cvsp-pc.it.