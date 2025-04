Open day vaccinale, prevenzione gratuita contro Herpes Zoster e Pneumococco per i nati nel 1960

Lunedì 14 aprile, dalle 13.30 alle 16.30, la Casa della Salute di Piazzale Milano a Piacenza ospiterà un open day dedicato alla vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco. L’iniziativa è rivolta ai nati nel 1960 e offre la possibilità di vaccinarsi in modo gratuito e senza necessità di prenotazione.

L’Herpes Zoster, comunemente noto come fuoco di Sant’Antonio, è causato dalla riattivazione del virus della varicella, rimasto latente nell’organismo sin dall’infanzia. Con l’avanzare dell’età o in presenza di patologie croniche come diabete, malattie cardiovascolari o immunodeficienze, il sistema immunitario può non riuscire a controllarlo, provocando una dolorosa eruzione cutanea. Le complicanze possono essere gravi: tra queste, l’herpes oftalmico, che può compromettere la vista, e la nevralgia post-erpetica, una condizione di dolore cronico che influisce negativamente sulla qualità della vita.

Il vaccino rappresenta uno strumento di prevenzione efficace e sicuro, consigliato soprattutto alle persone sopra i 60 anni.

L’open day offre anche la possibilità di vaccinarsi contro lo Pneumococco, un batterio responsabile di infezioni respiratorie potenzialmente gravi, in particolare negli adulti e nei soggetti fragili. La vaccinazione aiuta a prevenire polmoniti e altre patologie invasive, riducendo il rischio di complicanze.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza della prevenzione come strumento di tutela della salute pubblica. Informarsi e vaccinarsi sono passi fondamentali per proteggere se stessi e le persone più vulnerabili.