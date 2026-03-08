Colpito da arresto cardiaco in un ristorante di Lugagnano, 40enne salvato col defibrillatore

Un uomo di circa quarant’anni è stato soccorso nel pomeriggio in un ristorante di Lugagnano, dove è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava nel locale.
L’allarme è scattato immediatamente. I primi a intervenire sono stati alcuni dei presenti che hanno messo mano al defibrillatore installato poco distante: tra loro anche un medico che non ha esitato ad applicare il dispositivo al petto del 40enne. Sul posto sono poi intervenuti i soccorritori del 118, che hanno proseguito le manovre di rianimazione. Grazie al tempestivo intervento dei presenti e dei sanitari, l’uomo è stato rianimato e ha ripreso conoscenza.
Vista la gravità dell’episodio, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha preso in carico per il trasferimento urgente all’ospedale di Parma.
Le sue condizioni restano serie ma stabili, anche se il fatto che abbia ripreso conoscenza durante i soccorsi viene considerato un segnale positivo.