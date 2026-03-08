Il Nibbiano e Valtidone vince al Comunale di Fiorenzuola e blinda il campionato d’Eccellenza. Rastelli: “Vogliamo prenderci quello che ci è sfuggito lo scorso anno”; Araldi: “Abbiamo pagato i 20 min dopo il loro vantaggio” AUDIO

Ormai solo la matematica separa il Nibbiano e Valtidone dalla prima storica promozione in serie D. La squadra guiata da Rastelli al cospetto di un Fiorenzuola che nelle precedenti 13 gare casalinghe aveva lasciato per strada solo 4 punti nella prima parte di gara si limita a rallentare il gioco e a concedere il meno possibile ai valdardesi. Per la verità i rossoneri di Araldi, come sempre ben messi in campo, creano almeno 3 occasioni. I locali si rendono subito pericolosi con un colpo di testa di Macchioni al 4′. La seconda occasione arriva al 26′ con Piro che aggancia un pallone in area di rigore poi prova la conclusione di prima intenzione, ma il pallone rimane troppo sotto il piede e non riesce a dare potenza: tutto facile per Guerci, che neutralizza un altro paio di conclusioni, scaturite da calci piazzati.

La zampata vincente per la capolista si concretizza al 4′ della ripresa. Il goleador Grasso, al primo tiro in porta, sblocca il risultato: bellissimo lo scambio di prima con Spaviero prima di trafiggere Burigana. Dopo il gol il Nibbiano aumenta i giri del motore e crea diverse occasioni da rete con lo stesso Grasso. Poi arriva la sfortunata autorete di Parisi che, di fatto, chiude la partita: Grasso tocca di tacco per Piscicelli che la mette in mezzo, Parisi si ritrova il pallone addosso e la sfera carambola alle spalle di Burigana.

Al 41′ il Fiorenzuola accorcia le distanze. Un tiro cross di Antenucci favorisce Pinelli che insacca, ma è troppo tardi per ribaltare la partita. Ora il Nibbiano e Valtidone è 10 lunghezze di vantaggio con sole 7 giornate da giocare.

Rastelli: “Questa squadra mi dà sempre più garanzie. Vogliamo riprenderci quello che ci è sfuggito lo scorso anno”

Araldi: “abbiamo pagato i 20 minuti dopo il loro gol del vantaggio”

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy