Franzini dopo Piacenza – Tuttocuoio 4-0: “Se la società vuole programmare il futuro io sono pronto a parlare” AUDIO

1 Marzo 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
Franzini, intervista esclusiva

L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico del Piacenza Arnaldo Franzini dopo

Le parole dell’allenatore

La partita

Piacenza – Tuttocuoio 4-0, tutto facile per i biancorossi

Cover