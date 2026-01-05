I vigili del fuoco salutano la Befana, caserma aperta: tutto il programma. Torna l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”

Anche quest’anno è confermata la consueta festa di benvenuto all’allegra “Vecchietta” in occasione della festa dell’Epifania, 6 gennaio, presso la Sede centrale del Comando.

Il programma della giornata

  • 14.00 apertura: visita alla Sede, esposizione dei mezzi e attrezzature di intervento e possibilità di prendere parte a qualche attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”;
  • 15.00 arrivo previsto della “Befana”;
  • 15.30 rinfresco in cortile organizzato dalla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sede di Piacenza,
  • 17.30 Chiusura della manifestazione.

Anche questo anno si rinnova l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: cioè tutti i bambini che lo desiderano, iniziativa assolutamente volontaria, potranno portare un gioco, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate delle nostre.

