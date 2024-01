Colto da malore mentre è alla guida si schianta contro un’auto in sosta, muore 53enne

Colto da malore mentre si trova alla guida, si schianta contro un’auto in sosta. I fatti sono accaduti questa mattina in via Cornegliana. Un uomo di 53 anni stava viaggiando al volante della sua vettura quando un malore improvviso lo ha colto. La sua vettura, priva di controllo, è andata a schiantarsi contro un’altra auto in sosta e poi contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, nonostante i tentativi di rianimazione. A bordo dell’auto, insieme al 53enne, era presente un passeggero, fortunatamente rimasto illeso nonostante lo spavento. Sul posto anche la polizia locale che ha avviato gli accertamenti del caso.