Come funzionano i playoff del Piacenza calcio? Ecco la guida completa

Le indicazioni sui playoff che vedranno coinvolto il Piacenza calcio di mister Cristiano Scazzola e che, ad oggi, vedono qualificato anche il Fiorenzuola di Luca Tabbiani

La Lega Pro con il Comunicato N. 267/Div del 25 marzo 2022 ha reso note le modalità di svolgimento dei Playoff per la stagione 2021/22, che determineranno quale sarà la quarta squadra promossa in Serie B oltre alle prime classificate dei tre gironi.

Gli spareggi saranno suddivisi in tre diverse fasi: Playoff del girone; Playoff nazionali; Final Four. Ai Playoff parteciperanno ventotto squadre, di cui sette saranno ammesse direttamente ai Playoff nazionali, mentre le restanti ventuno squadre, sette per girone, parteciperanno ai Playoff del proprio girone.

Le sette squadre qualificate direttamente alla fase nazionale degli spareggi per la promozione saranno. Le seconde e le terze classificate di ogni girone (6 squadre) e la quarta classificata del girone A, in quanto la vincente della Coppa Italia di Serie C uscirà da questo girone.

Le parole di mister Scazzola dopo la conquista dei playoff da parte del Piacenza calcio

Fase playoff del girone

Ai Playoff del girone parteciperanno per il girone A le squadre classificatesi dal quinto posto all’undicesimo, mentre per i gironi B e C si qualificheranno alla prima fase degli spareggi per la promozione le formazioni classificatesi dal quarto al decimo posto della classifica.

Primo turno – 1 maggio

Al primo turno parteciperanno 18 squadre. Per il girone A (quello del Piacenza calcio) le squadre classificatesi dal sesto all’undicesimo posto. Pr gli altri gironi le squadre piazzatesi dal quinto al decimo posto. Gli incontri per il girone A saranno i seguenti.

 la squadra sesta classificata affronterà la squadra undicesima classificata;

 la squadra settima classificata affronterà la squadra decima classificata;

 la squadra ottava classificata affronterà la squadra nona classificata.

Per i gironi B e C le gare saranno

 quinta classificata affronterà la decima classificata del medesimo girone;

 sesta classificata affronterà la nona classificata del medesimo girone;

 settima classificata affronterà l’ottava classificata del medesimo girone.

Il primo turno si giocherà in gara secca in casa della squadra meglio piazzata al termine del campionato e il match andrà in scena domenica 1 maggio. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, avrà accesso al turno successivo la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Secondo turno – 4 maggio

Al secondo turno parteciperanno 12 squadre, quattro per girone. Le tre vincenti del primo turno (in cui parteciperà il Piacenza calcio) e la quinta classificata per il girone A, mentre la quarta classificata nei gironi B e C. Le quattro partecipanti di ogni girone saranno ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season e gli accoppiamenti verranno stabiliti secondo i seguenti criteri.

 la migliore classificata affronterà in casa la peggiore classificata;

 le altre due si affronteranno sul campo della migliore classificata.

Come per il primo turno, anche il secondo si giocherà in gara secca e le gare verranno disputate mercoledì 4 maggio. Le squadre vincenti avranno accesso ai Play-Off nazionali. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, avrà accesso al turno successivo la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Fase playoff nazionale

La fase nazionale dei playoff è suddivisa a sua volta in due turni. Le squadre qualificate si affronteranno in gare di andata e ritorno.

Primo turno – andata 8 maggio; ritorno 12 maggio

Al primo turno parteciperanno dieci squadre: le sei provenienti dai playoff dei gironi (due per girone), la terza e la quarta squadra classificata del girone A e le terze classificate dei gironi B e C. Gli accoppiamenti verranno definiti da un sorteggio.

Da un lato ci saranno cinque teste di serie, che avranno il diritto di giocare in casa la gara di ritorno della doppia sfida e passeranno il turno in caso di parità complessiva dopo i 180 minuti.

 le tre squadre classificate terze nei tre gironi;

 la quarta classificata del girone A;

 la miglior classificata in regular season tra le sei vincitrici dei playoff di girone.

I criteri per stabilire la miglior classificata saranno

a) miglior piazzamento al termine della regular season;

b) maggior numero di punti in classifica nel proprio girone al termine della regular season;

c) “” numero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine della regular season;

d) “” numero di reti segnate nel proprio girone al termine della regular season;

e) sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.

La gara d’andata sarà giocata domenica 8 maggio, mentre il match di ritorno verrà disputato giovedì 12 maggio in casa della testa di serie.

Secondo turno – andata 17 maggio; ritorno 21 maggio

Al secondo turno parteciperanno otto squadre: le cinque squadre qualificatesi nel primo turno della fase

nazionale dei playoff, a cui andranno ad aggiungersi le seconde classificate della regular season dei tre gironi. Gli accoppiamenti verranno definiti da un sorteggio.

Da un lato ci saranno quattro teste di serie, che avranno il diritto di giocare in casa la gara di ritorno della doppia sfida e passeranno il turno in caso di parità complessiva dopo i 180 minuti.

 le tre squadre classificate seconde nei tre gironi;

 la miglior classificata in regular season tra le cinque vincitrici del primo turno della fase nazionale dei playoff.

I criteri per stabilire la miglior classificata saranno gli stessi del primo turno della fase nazionale dei playoff. La gara d’andata sarà giocata martedì 17 maggio, mentre il match di ritorno verrà disputato sabato 21 maggio in casa della testa di serie.

Final Four

Alla Final Four parteciperanno le quattro squadre vincenti dei confronti del secondo turno della fase nazionale dei playoff. Verranno disputati due ulteriori turni: semifinali e finale. Sia nelle semifinali che nella finale il vincitore verrà deciso con gare di andata e ritorno. In caso di parità dopo i 180′ non verrà considerato il miglior piazzamento in campionato, ma saranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

La squadra vincente la finale acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B.

Semifinale andata – Mercoledì 25 maggio

“” ritorno – Domenica 29 maggio

Finale andata – Domenica 5 giugno

“” ritorno – Domenica 12 giugno