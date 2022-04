Clochard trovato senza vita nel prefabbricato accanto al pronto soccorso, accertamenti in corso

Lo hanno trovato senza vita, accanto al pronto soccorso di Piacenza. Vittima un uomo di 46 anni, senza fissa dimora: il corpo è stato rinvenuto all’interno del prefabbricato allestito dall’Ausl nei pressi dell’ospedale. Una “casetta” che in periodo Covid era servita per permettere agli accompagnatori (impossibilitati a entrare con il familiare / paziente) di attendere al caldo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 2 di questa notte. Alcuni senzatetto stavano passando accanto alla piccola struttura quando hanno notato il 46enne, immobile. Hanno così chiamato i soccorsi. Sul posto il 118 e la polizia: ancora non è chiaro cosa abbia causato la morte dell’uomo, l’ipotesi più probabile è che l’uomo fosse entrato nel container per passare la notte al riparo per rimanere però vittima di un malore.