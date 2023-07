Il comitato contro il nuovo ospedale: “Ecco il progetto per riqualificare quello già esistente”

No al nuovo ospedale, riqualificare quello già esistente. Questa è da sempre l’idea del comitato “Salviamolospedale”. Ma oggi l’idea del comitato prende corpo con un progetto concreto di riqualificazione concretizzato in un rendering firmato dal geometra Silvano Pighi e dall’architetto Stefano Rettore. A illustrare i dettagli del progetto è Augusto Ridella, presidente del comitato.

“I punti centrali riguardano la costruzione di un nuovo padiglione nella zona ovest del complesso, un’area di 43 mila metri quadrati, e la creazione di un parcheggio a due piani che dovrebbe trovare posto tra via XXI Aprile e via Anguissola, dove sorge l’attuale area di sosta. Un parcheggio che potrebbe ospitare fino a mille auto”, spiega Ridella.

Aggiungendo nuovi spazi, l’attuale ospedale arriverebbe alla ragguardevole ampiezza die 145 mila metri quadrati, di fatto il doppio rispetto alla struttura attuale. “Non solo, sarebbe anche più grande del nuovo ospedale in programma”, spiega Ridella.

Del nuovo ospedale si parlerà nel corso del consiglio comunale in programma domani. Al centro del dibattito lo spostamento dall’area 6 all’area 5 per la costruzione del nuovo nosocomio, idea impugnata dalla giunta Tarasconi.

Ma per il comitato, il problema non è la scelta dell’area. “I soldi messi a disposizione per la costruzione del nuovo ospedale potrebbero essere utilizzati per la ristrutturazione di quello attuale. Teniamo presente che il 70% del polichirurgico ha meno di 30 anni di vita, non ha senso abbattere una struttura di questa età”.