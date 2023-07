Apice del caldo, a Piacenza massime a 39 gradi. 3B Meteo: “Giornate roventi fino a giovedì” – AUDIO

Apice del caldo, a Piacenza e provincia massime fino a 39/40 gradi nella giornata di mercoledì 19 luglio, lo ha detto a Radio Sound Paolo Corazzon di 3B Meteo.

“Saranno giornate roventi, potremmo toccare i 40 gradi all’ombra. Molto caldo anche durante la notte in città a causa dell’umidità. Ci sarà però un’attenuazione di questa calura a partire da giovedì, anche se la diminuzione delle massime sarà contenuta”.

Non si vede una fine

“No, quest’ondata di calore avrà una durata lunga. Ci trascineremo dietro questa situazione ancora per 8/10 giorni quindi ci sarà da tener duro almeno per un po’”.

Sono temperature record?

“In alcune zone d’Italia probabilmente, ma non nel piacentino. E’ comunque un’ondata di caldo importante”.

Sul tema c’è troppo allarmismo sul web?

“Si, ma non è solo una questione del caldo di questi giorni. Infatti negli ultimi anni si cerca sempre il titolone anche quando non serve. Purtroppo questo è fuorviante per la popolazione. Il consiglio è di affidarsi a fonti affidabili”.

