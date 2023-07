Nuoto – Giovanni Cornelli regala alla Vittorino da Feltre due titoli regionali Ragazzi

Si arricchisce ulteriormente il palmares stagionale della squadra agonistica di nuoto della Vittorino da Feltre. Ai Campionati regionali lombardi per la categoria Ragazzi, andati in scena lo scorso fine settimana a Lodi, la società del Presidente Tedesco si è infatti messa in luce conquistando due titoli grazie ad una delle migliori promesse del nuoto biancorosso. Due medaglie d’oro che si è infilato al collo Giovanni Cornelli, che dopo l’argento conquistato la scorsa primavera nei 100 dorso ai Campionati italiani giovanili di Riccione, ha confermato ai regionali di Lodi di essere davvero uno dei migliori dorsisti della sua categoria.

Cornelli (Ragazzi 2009) si è imposto nella prova dei 100 dorso vincendo il titolo regionale con il tempo di 1’00”,89, bissando successivamente l’impresa anche nei 200 dorso, gara letteralmente dominata e terminata con l’eccezionale crono di 2’10”,08 con la medaglia d’argento attardata di cinque secondi e quella di bronzo staccata di sei secondi. Cornelli ha ulteriormente arricchito il suo medagliere personale nelle prove a stile libero: argento nei 200 stile libero in 2’03”,33 e bronzo sulla distanza dei 400 stile libero con il tempo di 4’19”,05. Per il giovane campione biancorosso anche il sesto posto finale nella gara dei 100 stile libero (57”,68).

In gara ai regionali lombardi di Lodi con i colori della Vittorino da Feltre anche Federico Pozzi e Sara Griziotti nei 100 e 200 rana, Giulia Ghidoni e Raffaele Noè nei 50 stile libero, Giulia Chiappini nei 100 e nei 200 rana, nei 100 e 200 dorso e nei 200 misti, Leonardo Campolunghi nei 100 e 200 dorso e Riccardo Bertolini nei 200 dorso.

“Al di là degli eccellenti risultati di Cornelli, che anche a Lodi ha dato prova di ottime qualità tutti i nostri atleti hanno disputato buone prove facendo segnare riscontri cronometrici che confermano la crescita continua di questo gruppo molto unito. Fra dieci giorni avremo un altro importante banco di prova con i Campionati italiani giovanili estivi in programma a Roma, un contesto agonistico di altissimo livello che permetterà ai nostri nuotatori di vivere un’importante e formativa esperienza sportiva”

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO