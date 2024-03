Commissione delle Elette in visita a Unicoop: “Valorizzazione e crescita del lavoro femminile”

La Commissione delle Elette è stata in visita presso la struttura del Pubblico Passeggio gestita da Unicoop che ospita il nido d’Infanzia, la casa di risposo e il centro diurno per anziani, in un contesto unico nel suo genere in cui interagiscono e stringono relazioni preziose.

Le componenti della commissione sono state accolte dalla Presidente di Unicoop Valentina Suzzani, da parte del consiglio di amministrazione e dal direttore tecnico, squadra tutta al femminile, e hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino questa realtà, apprendendo i progetti realizzati e in divenire, visitando vari ambienti del centro e incontrando anche alcuni ospiti.

Le componenti della commissione delle elette, per voce della presidente Gloria Zanardi, evidenziano: “Ringraziamo Unicoop per l’ospitalità, per l’attività quotidiana portata avanti, ma soprattutto per la sensibilità dimostrata per la valorizzazione e la crescita del lavoro femminile, non solo sulla carta ma nei fatti – proseguono – sono state attivate misure concrete per sostenere le dipendenti donne (che sono il 94% del totale) prevedendo modalità elastiche di impiego e sostegni mutualistici e per svilupparne l’empowerment; un esempio lampante di ciò è il fatto che il consiglio di amministrazione sia totalmente rosa”.

La commissione delle Elette rileva: “Questa iniziativa è anche per dare un messaggio sociale positivo: esistono buone pratiche di sostegno e valorizzazione del lavoro femminile che possono essere messe in campo e darne risalto è un modo per diffonderle il più possibile”.