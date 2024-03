Mensa Caritas, pattuglie in sosta negli orari di distribuzione dei pasti: il primo passo per ripartire

Questa mattina si è riunito, presieduto dal Prefetto Paolo Ponta, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per definire il piano coordinato dei controlli in occasione dell’imminenti festività pasquali, nonché per l’individuazione di idonee misure a tutela della mensa gestita dalla Caritas Diocesana la cui attività, a causa di liti tra alcuni ospiti degenerate in episodi di violenza, è limitata negli ultimi giorni al solo asporto dei pasti.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco del Comune Capoluogo, l’Assessore alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale, il Direttore della Caritas Diocesana, i vertici della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Intervento per la mensa della Caritas

Con riferimento alla zona dove è ubicata la mensa della Caritas Diocesana il comitato ha concordato controlli congiunti da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale con soste delle pattuglie negli orari di ingresso e distribuzione dei pasti. Al contempo la Caritas Diocesana, supportata dal Comune di Piacenza, individuerà delle soluzioni organizzative al fine di ritornare all’ordinaria erogazione del servizio, anche mediante l’eventuale ricorso a forme di sicurezza interna sussidiaria (servizi di portierato e guardie giurate) e un più stretto rapporto con le Forze di Polizia al fine di isolare singoli individui violenti.

Festività pasquali

Rispetto alle prossime festività pasquali i servizi di controllo messi in campo, cui partecipano anche i n. 15 militari dell’Operazione Strade Sicure, saranno orientati, anche a seguito del recente attentato terroristico di Mosca, all’innalzamento al massimo livello delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione di tutti gli obiettivi istituzionali, militari, economici-commerciali, turistici, culturali e/o ricreativi, con particolare attenzione alle aree ed ai luoghi connotati da significativo afflusso di persone

Cerimonie religiose

Inoltre, in coincidenza dello svolgimento delle tradizionali cerimonie religiose, verranno rafforzate le misure di vigilanza nei diversi luoghi di culto nei quali è prevedibile che si registri un’affluenza significativa di fedeli.

Potenziati altresì i servizi di controllo presso la stazione ferroviaria e sulle arterie principali stradali per la prevenzione e il contrasto alle condotte di guida a rischio.