Compleanno Emporio Solidale 4 anni e tante novità

Compleanno Emporio Solidale, nato il 18 luglio del 2019, raggiunge un traguardo importante, 4 anni di attività. Lo scopo primario è l’assistenza alle persone in temporanea difficoltà economica. Un luogo speciale dove trovare prodotti essenziali per la vita quotidiana delle famiglie: alimenti, prodotti per la casa e l’igiene personale, prodotti per l’infanzia. Accanto al supermercato è presente uno spazio interamente dedicato ai mobili e all’arredamento.

Compleanno Emporio Solidale un traguardo importante

“E’ un traguardo, ci sentiamo di dire, per tutta la comunità piacentina perchè – spiega Lidia Frazzei operatrice dell’Emporio Solidale – da 4 anni Emporio Solidale è al fianco delle famiglie in temporanea difficoltà economica. Questo lavoro di accompagnamento non lo fa da solo, ma grazie a tutta la comunità che lo sostiene, i privati cittadini, le altre associazioni del terzo settore, le aziende, le agenzie per il lavoro. Tantissimi sono gli attori che girano intorno all’Emporio e che ci permettono giorno dopo giorno di poter sostenere i nuclei familiari in difficoltà”. Il nostro è un supermercato speciale dove non circola denaro, i prodotti ci vengono donati dalle aziende, da privati cittadini o dalle associazioni, diamo sostegno anche attraverso i tanti servizi che nel corso di questi 4 anni abbiamo attivato”. Servizi diversificati che sono cresciuti nel tempo e che servono in modo incisivo a sostenere quelle famiglia che sono in temporanea difficoltà per ritornare in autonomia.

Audio Intervista Lidia Frazzei operatrice Emporio Solidale

Compleanno Emporio Solidale cosa ci troviamo

“In Emporio si trova prima di tutto un ambiente spazioso ed accogliente – racconta Lidia Frazzei – all’interno c’è un supermercato dove gli acquisti si fanno, non con il denaro, ma con una tessera a punti, sugli scaffali si trovano prodotti donati anche dal Banco Alimentare e dalla Sead, l’agenzia europea di aiuto agli indigenti. Ma ci sono anche: Lo sportello di orientamento al lavoro che aiuta le famiglie a trovare un’occupazione, lo sportello psicologico per sostenere quei nuclei che stanno attraversando difficoltà economiche, ma anche emotive, un doposcuola per i ragazzi delle elementari e medie, i corsi di italiano di diverso livello per quei nuclei arrivati da poco nel nostro territorio e che hanno bisogno di strumenti per integrarsi”. Da poco è stato anche attivato lo sportello dedicato alla gestione del budget familiare per aiutare le famiglie in sovraindebitamento.

Come accedere ai servizi dell’Emporio

“Per accedere ai servizi di sostegno dell’emporio – indica Frezzei– bisogna presentare la domanda di accesso presso i centri di ascolto di Caritas, Croce Rossa o Auser. Nel caso si fosse già seguiti da un assistente sociale attraverso lo stesso”. E’ possibile presentare domanda se si ha un isee fino a 17 mila euro, se si sta attraversando un periodo di temporanea difficoltà economica.

Compleanno Emporio Solidale sostegno agli studenti

“Presso l’Emporio Solidale durante gli orari di apertura – sottolinea Lidia Frazzei – è possibile donare materiale scolastico. Penne, matite pastelli, quaderni ma anche zaini e astucci usati purchè in buono stato. A settembre saremo così in grado di poter organizzare lo scaffale dedicato agli studenti delle famiglie che necessitano di aiuto”.

Informazioni

“Tutte le informazioni si possono trovare sul sito ufficiale dell’Emporio, sulla pagine social. Seguendoci sarete aggiornati su tutte quelle che sono le nostre iniziative”. L’Emporio Solidale si trova a Piacenza in via I Maggio 62 aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 telefono 0523 751952. Ricordiamo che c’è sempre bisogno anche di aiuto per coloro che volessero intraprendere attività di volontariato.