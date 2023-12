Comune di Piacenza sondaggio on line per i cittadini che attraverso un semplice questionario potranno esprimere la propria valutazione e proporre idee attraverso i canali social attivati dal Municipio: poche domande compilabili online, tramite un modulo il cui link diretto è disponibile sul sito web dell’ente, raggiungibile anche dalla nuova applicazione Municipium e promosso tramite gli stessi profili istituzionali, comunedipiacenza su Facebook e comunedipiacenza.official per Instagram.

Comune di Piacenza sondaggio on line rivolto a tutti

Tutte le persone interessate possono contribuire a migliorare l’efficacia, la chiarezza e l’immediatezza delle comunicazioni veicolate tramite i social network, esprimendo un giudizio e lasciando un commento che potrà consolidare ulteriormente l’impegno dell’Amministrazione in termini di trasparenza, condivisione e diffusione delle informazioni di pubblica utilità.

Gli argomenti

Oltre allo spazio in cui scrivere i propri suggerimenti, gli utenti sono chiamati anche a indicare quali temi e argomenti, già resi noti attraverso la pubblicazione sul sito www.comune.piacenza.it e attraverso gli organi di stampa, siano meritevoli di maggiore spazio e visibilità anche mediante i social media.

Il questionario

Il questionario sarà disponibile per la compilazione sino al 31 dicembre prossimo.