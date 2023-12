Educare i giovani alla Pace, l’insegnante piacentina Antonini: “Brutto clima di opposte tifoserie, le armi non risolvono!” – AUDIO

Educare i giovani alla pace: questo l’obiettivo del Comitato “Scuola-Pace-Costituzione” che lancia una sottoscrizione rivolta al mondo educativo per ribadire pubblicamente ai ragazzi il rifiuto personale alla violenza. Collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche, docenti, personale amministrativo, Dirigenti Scolastici, educatrici/educatori possono sottoscrivere l’appello sul web “Il Mondo della scuola per la Pace e per la Giustizia”.

L’insegnante piacentina Barbara Antonini

Questo appello intende essere uno strumento, a portata di click. In particolare messo nelle mani di chi ha un ruolo educativo verso bambini-ragazzi-giovani e oggi si sente smarrito e impotente di fronte al riproporsi così invadente della violenza e della guerra.

Cosa può fare questa sottoscrizione?

Possiamo almeno ribadire pubblicamente ai nostri ragazzi il convinto rifiuto personale della violenza e così esprimere il “no alla guerra” della gente comune. L’opinione di tante persone che non ci sembrano rappresentate. Infatti oggi è un momento in cui, nel dibattito pubblico, prevale la semplificazione torto e ragione. E lo schierarsi per le ragioni dell’una o dell’altra parte in conflitto. Sono ragioni che esistono e vanno studiate, rispettandone la complessità storica, ma non sono sufficienti per rinunciare ad altre strade pacifiche, affidandosi così alla sola violenza.

Non si risolvono i problemi con le armi

Va affermata un’unica cosa: le armi non risolvono. In guerra perdono tutti i popoli coinvolti! Per lanciare il messaggio abbiamo ovviamente bisogno della collaborazione di tutti. Dalle associazioni culturali e professionali al mondo educativo per la divulgazione virale di questo appello in ogni ordine di scuola, da quella dei più piccoli all’università.

Educare i giovani alla Pace: AUDIO intervista