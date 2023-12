Pienissimo tour marketing formativo per locali di successo Giuliano Lanzetti a Piacenza ospite di Confcommercio – AUDIO

Pienissimo tour, evento formativo che si è svolto a Piacenza, proposto da Confcommercio Piacenza con Giuliano Lanzetti, ceo e fondatore di Pienissimo, come riempire il proprio locale ha riscosso grande interese. Lanzetti è il titolare di uno dei locali che hanno fatto la storia della riviera romagnola il Bounty di Rimini. L’imprenditore riminese ha raccolto la sua esperienza anche in un libro intitolato: Pienissimo come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo che ha venduto oltre trenta mila copie.

Pienissimo tour di cosa si tratta

“Il Pienissimo tour – racconta Giuliano Lanzetti Ceo e fondatore di Pienissimo – non siamo altro che noi di pienissimo come riempire il proprio locale, che si sposta nelle città italiane, è un evento gratuito della durata di tre ore che si svolge in un pomeriggio dove spieghiamo in nostro metodo, che consiste nel fare marketing a risposta diretta nel modo giusto per chi ha un pubblico esercizio, che sia un bar, un ristornate, un food truck insomma qualsiasi attività legata alla ristorazione.

Audio intervista a Giuliano Lanzetti

Pienissimo tour tre ore

“In tre ore spieghiamo ai partecipanti quali possono essere gli errori che si commettono – ancora Giuliano Lanzetti – anche per coloro che si sono affacciati al marketing o hanno investito un budget in pubblicità per la pubblicità. Quelle che sono le eventuali criticità facili da evitare. Si tratta di una strategia per indirizzare i gestori dei locali verso azioni utili per riempire il proprio locale, del resto la nostra missione è nel nostro nome”.

Pienissimo tour il libro

“Rifacendomi al titolo – spiega Lanzetti – c’è sempre un imprenditore che viene fagocitato dal proprio locale e finisce per lavorarci dentro 24 ore al giorno, io ne so qualcosa visto che gestisco il Bounty di Rimini e quindi ho dovuto in qualche modo prima sperimentare e fare tutti gli error,i che poi sono diventati nella loro risoluzione il metodo e come una pozione segreta oggi si possono far fare risultati enormi. Abbiamo oggi migliaia di imprenditori che seguono gli incontri perché la formazione va avanti, il libro oggi ha venduto 35 mila copie, che tradotto ancora in numeri vuol dire aver raggiunto quasi il 10% dei pubblici esercizi italiani che sono circa 300 mila.

Pienissimo tour informazioni da imprenditore a imprenditore

“Oggi chi ha acquistato il libro ha già ricevuto delle informazioni utili – indica Lanzetti – che passano da imprenditore a imprenditore, non mi riferisco a cose accademiche che si possano imparare all’Università, parliamo di esperienze e strategie messe in atto da un imprenditore che fa quel tipo di lavoro e abbiamo dimostrato sul campo che quegli errori si fanno ma si riescono a risolvere, il mio locale è attualmente preso ad esempio a livello nazionale perchè ha un fatturato di 6 milioni di euro che fatti con hamburgher e birre resta qualcosa di esemplare”.

La collocazione geografica influisce?

“La collocazione geografica di un esercizio pubblico non fa la differenza – risponde Giuliano Lanzetti – non contano ne le dimansioni e nemmeno la tipologia. Quando si fa marketing nel modo giusto e quindi si intuiscono i valori di una lista contatti e come utilizzarla in modo corretto, che non vuol dire fare spamming, ma azioni ben congeniate, non importa dove ci si trovi, ma è importante saper fare marketing”.

Informazioni

“Le informazioni si trovano sul sito ufficiale di Pienissimo, è possibile trovare in rete anche tanta della nostra formazione gratuita su youtube.