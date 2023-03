Con la moto si schianta contro un palo e muore, tragico incidente a San Nicolò

Tragico incidente lungo la via Emilia Pavese all’altezza di San Nicolò. Un uomo stava viaggiando in sella alla propria moto in direzione Rottofreno. Per motivi da chiarire, il centauro, di circa 40 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo, iniziando a sbandare per poi schiantarsi contro un palo della luce. L’impatto è stato violentissimo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento dei soccorsi del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha avviato i rilievi del caso. Non è da escludere che il motociclista abbia urtato una vettura prima del tragico schianto. La vittima non è stata ancora identificata.