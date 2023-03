Omnia Rugby – Otto gli atleti U17 convocati per le Selezioni Regionali

Domenica scorsa lo Stadio “Walter Beltrametti” ha ospitato la selezione CRER U17 impegnata nel triangolare dedicato agli atleti 2007. Sono scesi in campo 54 ragazzi che, suddivisi in tre squadre, hanno disputato tre incontri a tempo unico di 35’ sotto l’occhio attento dei tecnici regionali Ghini, Gianesini, De Simone e Paoletti.

Un evento di confronto e verifica da parte dello staff tecnico del Comitato Regionale con l’obiettivo di analizzarli per poi coinvolgerli nelle attività future. I tecnici hanno così potuto valutare alcuni elementi che hanno mostrato ottime individualità ed un alto livello di competenze generali. Hanno messo al centro del loro giocare il tema della sfida e del sostegno continuo.

L’attività svolta ha permesso ai giocatori di mettere in campo un ottimo volume dal punto di vista atletico con momenti di intensità di gioco sostenuta che hanno evidenziato un gruppo molto folto di ragazzi su cui non c’è stata per ora nessuna azione di selezione, ma che in ottica futura possono esprimere un grande potenziale in prospettiva.