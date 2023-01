Con l’auto contro un muretto a bordo strada, violento schianto sulla Provinciale nei pressi di Lusurasco: ferita una donna

Urta un muretto a lato strada, violento schianto sulla Provinciale tra Fiorenzuola e Castell’Arquato. I fatti sono accaduti intorno alle 8 di questa mattina. Una donna stava viaggiando al volante della sua auto quando, nei pressi di Lusurasco, avrebbe impattato contro un muretto a lato strada.

Lo schianto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Fiorenzuola che hanno messo in sicurezza la vettura danneggiata dalla quale aveva iniziato a fuoriuscire del fumo. I pompieri hanno così agito per scongiurare eventuali incendi. Il 118, invece, ha condotto la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Fiorenzuola: fortunatamente ha riportato alcune contusioni non gravi.