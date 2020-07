Conad Alsenese, il talento di Emma Mandò al servizio delle gialloblù

La Conad Alsenese scommette sulla giovane schiacciatrice toscana classe 2001, nona componente della nuova rosa gialloblù

Un talento interessante su cui scommettere per la prossima stagione. La Pallavolo Alsenese ufficializza l’arrivo della schiacciatrice Emma Mandò, nella scorsa stagione in forza alla Gtn Volleybas Udine nel girone B di B1 femminile (le piacentine erano invece nel raggruppamento A).

Nata il 15 gennaio 2001 a Figline Valdarno, in Toscana, la Mandò ha iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo nel suo paese, approdando per un biennio in B2 prima di iniziare il suo “tour” italiano che l’ha portata nella vicina Pontassieve (Pontemediceo in B2), poi a Bolzano (Neruda in B2) e lo scorso anno in Friuli in B1.

Schiacciatrice e all’occorrenza opposta, Emma ha una spiccata dote offensiva

“La mia caratteristica è il braccio, in attacco vado meglio che in ricezione. Sono contenta di essere arrivata ad Alseno: un po’ mi avvicino a casa, inoltre coach Alessandro Della Balda mi aveva cercato anche dodici mesi fa e ora ha espresso nuovamente il desiderio di avermi in rosa. Alla Conad Alsenese troverò un ambiente per me tutto nuovo, ma non mi faccio problemi per questo”. Quindi aggiunge. “Spero di far esperienza e di mettermi in mostra, oltre lavorare bene e affrontare il campionato nel migliore dei modi”.

Spiega Della Balda, coach della Conad Alsenese

“Conosco Emma dai tempi quando allenavo a Firenze nel San Michele: la ragazza aveva fatto un periodo di allenamento con noi. E’ una giocatrice alta un metro e 80 centimetri, classe 2001, potente e dall’entusiasmo travolgente. In questi anni si è consolidata come banda, pur essendo attaccante è anche dotata di una buona ricezione, oltre a disporre di un servizio efficace in salto, sia float sia spin. Credo sia un talento che fin qui non è stato espresso completamente e questo può essere il suo anno per esplodere”.

Il punto sulla nuova Conad Alsenese

Emma Mandò è il nono tassello della rosa della Conad Alsenese e nel reparto laterale si aggiunge alle altre nuove arrivate Chiara Tonini (opposta) e Sara Gabrielli (banda) e alla confermata schiacciatrice Serena Tosi. La coppia di palleggiatrici sarà formata da Melania Lancini (nuovamente gialloblù) e Giulia Malvicini (nuovo arrivo). Fin qui, due i volti nuovi al centro (Stefania Guaschino ed Eleonora Fava), mentre la maglia da libero sarà nuovamente indossata da Martina Pastrenge.