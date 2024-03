Concerto al Buio il 7 marzo all’Accademia della Musica. Gregorio Contini: “Un’esperienza sensoriale e immersiva” – AUDIO

Concerto al Buio, giovedì 7 marzo alle 18,30 Accademia della Musica – Vicolo del Guazzo Piacenza. Si tratta di una spettacolo molto intenso dove i musicisti suoneranno a memoria in un ambiente privo di luci, per favorire un’esperienza sensoriale e immersiva in cui non sia previsto l’uso della vista.

Il nostro obiettivo – Gregorio Contini (Presidente Sezione UICI Piacenza) – è rendere fruibile alla cittadinanza un evento dove non si stimola la vista, ma gli altri sensi. In questo appuntamento anche i musicisti saranno privati del senso visivo per dare più spazio all’udito. I nostri eventi sono molto seguiti, infatti sono rimasti solo pochi posti disponibili alla serata.

Concerto al Buio il 7 marzo

Per info e prenotazioni Unione Italiana Ciechi di Piacenza Tel: 0523 337677 – E mail: uicpc@uici.it