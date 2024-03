Investire nelle eccellenze industriali italiane, le strategie illustrate da Giovanni Tamburi il 5 marzo al PalabancaEventi

Martedì 5 marzo, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini) il presidente e amministratore delegato della Tamburi Investment Partners (TIP) sarà ospite della Banca di Piacenza per tenere una conferenza sul tema “Imprese, azioni e capitali – Le strategie per investire nelle eccellenze industriali italiane”, in dialogo con il direttore generale dell’Istituto di credito Angelo Antoniazzi.

La TIP è un Gruppo indipendente che, al di là dell’attività di consulenza, investe direttamente e tramite club deal (accordi tra imprenditori privati), in quote di minoranza di società quotate e non. L’orizzonte temporale dell’investimento è di medio-lungo periodo e la strategia, in linea di massima, è quella di affiancare imprenditore e/o manager della realtà partecipata, sostenendoli attivamente nel progetto di crescita ed espansione.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441).