Concerto benefico al Teatro Duse di Cortemaggiore domenica 1 febbraio con il gruppo piacentino “Quattro Amici al Bar”

Domenica 1 febbraio alle ore 17.30, presso il Teatro Duse di Cortemaggiore si terrà un concerto benefico con ingresso ad offerta, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore del nuovo gruppo di Protezione Civile di Cortemaggiore della Pubblica Assistenza.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire musica e solidarietà, offrendo alla cittadinanza un momento di condivisione culturale e allo stesso tempo sostenere concretamente il prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile sul territorio, impegnata nella tutela della sicurezza e nel supporto alle comunità in situazioni di emergenza.
Sul palco si esibiranno gli artisti del gruppo piacentino “Quattro Amici al Bar” composto dal cantante Nicolò Scarabelli, dal chitarrista Alessandro Caffarena, dal batterista Vincenzo Mattiello e dal musicista polistrumentista Mario Scaletti, che accompagneranno il pubblico in un pomeriggio di grande musica italiana d’autore, emozioni e partecipazione civile, in una cornice storica e suggestiva come quella del Teatro Duse di Cortemaggiore.
L’ingresso sarà libero con offerta volontaria, permettendo a tutti di contribuire secondo le proprie possibilità ad una causa di grande valore sociale.
L’evento è promosso da Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, con il patrocinio del Comune di Cortemaggiore.