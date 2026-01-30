Il 31 gennaio in Fondazione Piacenza e Vigevano il CONI premia le eccellenze di un anno di sport

Si svolgerà sabato prossimo 31 gennaio alle ore 10.30 nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni, sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’annuale cerimonia di premiazione del CONI Provinciale di Piacenza. Una tradizione che si rinnova da decenni, organizzata dal Comitato olimpico piacentino per premiare e rendere onore ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione sportiva 2025.

I premi, tutti intitolati a indimenticati e benemeriti personaggi dello sport piacentino del passato, sono: il “Premio Franco Bargazzi” all’atleta dell’anno, il “Premio Edgardo Franzanti – Una vita per lo sport” al dirigente sportivo per il disinteressato e volontario impegno a favore dello sport, il “Premio Bruno Polidoro”, per la carriera da allenatore, il “Premio Pino Dordoni” per il FairPlay e la solidarietà nello sport, il “Premio Leonardo Garilli” per l’attenzione all’attività sportiva ed educativa dei giovani, il “Premio Domenico Mazzoni” per le aziende piacentine che credono nei valori dello sport, il “Premio Gaetano Cravedi” per la carriera di giornalista sportivo, il “Premio Prospero Cravedi” per la carriera da fotografo sportivo e il “Premio Ufficiali di gara” per la carriera di arbitro, ufficiale o giudice di gara.

Robert Gionelli, delegato Provinciale CONI

“Quest’anno la nostra Commissione Premi ha aggiunto un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi a tutti quelli consegnati ogni anno. Abbiamo infatti istituito il “Premio Massimo Capra” – intitolato all’indimenticato progettista che per quasi vent’anni ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’impiantistica sportiva del CONI Provinciale, ma che è stato anche Assessore allo Sport del Comune di Piacenza – per premiare la società sportiva piacentina che si è distinta per i risultati raggiunti o per l’organizzazione di grandi eventi. E come da tradizione, consegneremo anche alcuni riconoscimenti speciali assegnati dal CONI Provinciale di Piacenza a meritevoli realtà e personalità sportive del territorio”.

