Zola Predosa-Fiorenzuola: per i rossoneri vietato fermarsi

Segui Zola Predosa-Fiorenzuola, domenica dalle 14:30, con gli aggiornamenti LIVE solo su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi fa visita allo Zola Predosa nel match valido per la 22esima giornata del girone A in Eccellenza.
Il Fiorenzuola deve continuare a vincere
I ragazzi di mister Araldi arrivano a questa trasferta dopo la netta vittoria interna contro il Campagnola.
Grazie a questo successo il Fiorenzuola ha scavalcato la Pontenurese e ora occupa il terzo posto della classifica. I punti dal Nibbiano in testa sono sempre 7 da recuperare; questo obbliga i rossoneri a non fermarsi e a cercare la vittoria anche in questa delicata trasferta.
Zola Predosa poco sopra la zona playout
I padroni di casa non saranno, però avversario facile: arrivano da un brutto ko esterno contro Terre di Castelli e ci terranno sicuramente a rialzare la testa contro il Fiorenzuola. Il fattore campo può essere un vantaggio da sfruttare per cercare di mettere in difficoltà i rossoneri e ottenere punti tanto insperati quando importanti. All’andata finì 1-1 con i gol di La Vigna per il Fiorenzuola e Rossi al 94′ per lo Zola Predosa.
Un nuovo colpo
U.S. Fiorenzuola è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Riccardo Delti, classe 2006.
Cresciuto nei settori giovanili di Parma e Reggiana, Delti ha proseguito il proprio percorso nella stagione 2024/2025 con il Lentigione, formazione militante nel campionato di Serie D, maturando un’importante esperienza in un contesto competitivo e formativo.
La società rossonera rivolge a Riccardo un caloroso benvenuto, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia del Fiorenzuola.