Concerto per la Pace del Conservatorio Nicolini e della Caritas il 23 marzo

Il Conservatorio Nicolini e Caritas Diocesana uniscono le proprie forze per dire no alla guerra. Mercoledì 23 marzo alle ore 18.30 nel Salone dei Concerti del Conservatorio si terrà il ‘Concerto per la Pace’, a cura degli studenti della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca, per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dalla guerra. Saranno nove i brani eseguiti da una quindicina di allievi del Nicolini che provengono da diverse nazioni europee ed extraeuropee.

L’ingresso sarà a offerta libera. L’intero incasso sarà devoluto interamente alla Caritas della Diocesi di Piacenza Bobbio per aiutare la popolazione ucraina.



Concerto per la Pace del Conservatorio e della Caritas: programma

1. M. Musorgskij – da Quadri di una esposizione:

“Baba Yaga” e “La grande porta di Kiev”.

Victor Vechiu, pianoforte

2. W.A. Mozart – Exultate, jubilate, K.165: III. “Tu virginum corona”.

Ayaka Tsuchida, soprano

Erika Suyama, pianoforte

3. W.A. Mozart – “Laudate Dominum”, KV339.

Yurika Hirashima, soprano

Erika Suyama, pianoforte

4. W.A. Mozart – da Le nozze di Figaro:

“E Susanna non vien… Dove sono i bei momenti”.

Rebecca Brusamonti, soprano

Victor Vechiu, pianoforte

5. R. Schumann – Fantasiestücke Op.73:

1. Zart und mit Ausdruck

2. Lebhaft, leicht

3. Rasch und mit Feuer

Alice Molari, clarinetto

Martina Cavalieri, pianoforte

6. J. Brahms – Sonata No.2 Op.99, II movimento.

Monica Righi, violoncello

Ivan Maliboshka, pianoforte

7. M. Bruch – dagli Otto pezzi Op.83:

“Rumänische Melodie”.

Elia Zulli, clarinetto

Monica Righi, violoncello

Ivan Maliboshka, pianoforte

8. P. Lantier – Andante e Scherzetto

Federico Marzaroli, sax soprano

Gabriele Roscio, sax contralto

Nicolò De Maria, sax tenore

Valeria Bussacchini, sax baritono

9. F. Doppler – Andante et Rondo op.25

Clara Alice Cavalleretti, flauto

Gabriele La Venia, flauto

Pietro Miragoli, pianoforte